«Έλεγα συνέχεια στον εαυτό μου, "τι υπέροχο είναι να είσαι ζωντανός"»: αυτά τα λόγια εκφράζουν όλη τη χαρά του Αργεντινού Φρανσίσκο Κομεσάνα, μετά την πιο περίφημη νίκη της καριέρας του.

Στο τουρνουά ATP 500 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με ένα πλήρες και ποικίλο τένις, απέκλεισε τον νούμερο 2 του κόσμου Αλεξάντερ Ζβέρεφ, νικώντας τον με 4-6, 6-3, 604. Στο τρίτο σετ ο Αργεντινός κέρδισε τον πιο όμορφο πόντο του τουρνουά και ανέκαμψε από το 1-4, κατακτώντας έτσι τον πρώτο ημιτελικό της καριέρας του στην ATP.

«Απόλαυσα κάθε στιγμή», εξήγησε στη συνέντευξη μετά τον αγώνα, «και νομίζω ότι οφείλεται σε όλη τη δουλειά που έχω κάνει για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Πρέπει να είμαι ευγνώμων για όλα αυτά».

Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον μοναδικό μη Αργεντινό που εξακολουθεί να διεκδικεί τον τίτλο, τον Αλεξάντρ Μίλερ. Χάρη στο 7-5, 6-1 επί του Φρανσίσκο Τσερούντολο εξασφάλισε την πρώτη είσοδο στην καριέρα του στο Top-50 και άφησε μόνο τους Ράφα Ναδάλ και Φάμπιο Φονίνι το ρεκόρ να έχουν φτάσει σε τρεις ημιτελικούς στη βραζιλιάνικη μεγαλούπολη.

Ο Μίλερ θα παίξει τον τρίτο του ημιτελικό ATP. Κέρδισε και τους δύο προηγούμενους, στο Μαρακές το 2023 στο χώμα και στο Χονγκ Κονγκ τον Ιανουάριο, όπου πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο ATP. Από τότε, ωστόσο, δεν είχε κερδίσει έναν αγώνα στη μεγάλη πίστα μέχρι αυτή την εβδομάδα.

Ο άλλος ημιτελικός θα είναι ένα αργεντίνικο ντέρμπι μεταξύ του Σεμπάστιαν Μπάες και του Ούγκο Καραμπέλι, ο οποίος νίκησε ήδη τον συμπατριώτη του την περασμένη εβδομάδα στο Μπουένος Άιρες.

Ο υπερασπιστής του τίτλου Μπάες, ο οποίος στοχεύει να γίνει ο πρώτος που θα θριαμβεύσει στο Ρίο για δύο συνεχή χρόνια, απέκλεισε τον Ταϊβανέζο Τσουν Χσιν Τσενγκ με 6-4, 6-1.

