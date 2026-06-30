Δεν πέρασαν παρά λίγες ημέρες από την αποχώρησή του από τον πάγκο του ΠΑΟΚ και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να παραμείνει ενεργός, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ.

Ο Ρουμάνος προπονητής, που βρέθηκε στο στόχαστρο και της Αλ Ιτιχάντ, εξέτασε το ενδεχόμενο να ξεκουραστεί την επόμενη χρονιά και να μην προπονήσει κάποιο σύλλογο.

Ωστόσο, ο Λουτσέσκου φαίνεται ότι πείστηκε από το πλάνο της ομάδας του Κατάρ και, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος σε σύντομη δήλωσή του στη ρουμανική ιστοσελίδα «Fanatik», θα μετακομίσει στη Ντόχα.

«Ναι, θα υπογράψω στην Αλ Σαντ», ήταν το σύντομο σχόλιο του 56χρονου κόουτς για την σύμβαση που θα αφορά διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

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