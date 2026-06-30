Την επιστροφή του Κάρμο προανήγγειλε ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του. Οι Πειραιώτες ανέβασαν φωτογραφία με την ερυθρόλευκη φανέλα και παίκτη… μυστήριο να την αγγίζει.
Πρόκειται για τον Ανγκολέζο στόπερ (όπως μαρτυράνε τα τατουάζ στο χέρι), ο οποίος βρίσκεται στα μέρη μας από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Ο 26χρονος στόπερ είχε συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση του Conference League το 2024, ετοιμάζεται για την 3η του θητεία στον Ολυμπιακό.
👀❤️#OlympiacosFC pic.twitter.com/tAUdsDxNGB— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 30, 2026
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