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Προανήγγειλε Κάρμο ο Ολυμπιακός - Φωτογραφία

Την απόκτηση του Νταβίντ Κάρμο προανήγγειλε με ανάρτησή του ο Ολυμπιακός

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Κάρμο

Την επιστροφή του Κάρμο προανήγγειλε ο Ολυμπιακός με ανάρτησή του. Οι Πειραιώτες ανέβασαν φωτογραφία με την ερυθρόλευκη φανέλα και παίκτη… μυστήριο να την αγγίζει.

Πρόκειται για τον Ανγκολέζο στόπερ (όπως μαρτυράνε τα τατουάζ στο χέρι), ο οποίος βρίσκεται στα μέρη μας από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ώστε να σφραγίσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο 26χρονος στόπερ είχε συνδέσει το όνομά του με την κατάκτηση του Conference League το 2024, ετοιμάζεται για την 3η του θητεία στον Ολυμπιακό.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός Σούπερλιγκα
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