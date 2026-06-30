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Τέλος εποχής: Παρελθόν από την Εφές μετά από 8 χρόνια ο Λάρκιν-Πάει στη Φενέρμπαχτσε

Η Αναντολού Εφές αποχαιρέτησε τον Σέιν Λάρκιν μετά από οκτώ χρόνια και αμέτρητους τίτλους

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Λάρκιν

Αποχαιρέτησε τον Σέιν Λάρκιν η Εφές μετά από οκτώ χρόνια. Η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Αμερικανού γκαρντ, που αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε.

Ο 33χρονος άσος κατέκτησε δύο φορές την Ευρωλίγκα, τρεις το πρωτάθλημα, μία το Κύπελλο και τέσσερις το Σούπερ Καπ στα χρόνια του στην Εφές.

Φέτος είχε 15,2 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.

Η ανακοίνωση της Εφές αναφέρει:

«Όταν ήρθες το 2018, δεν ξέραμε πού θα μας οδηγήσει αυτό το ταξίδι. Αλλά από την πρώτη κιόλας μέρα, ήταν φανερό ότι δεν ήρθες εδώ μόνο για να παίξεις μπάσκετ, ότι θα έχεις πολύ μεγαλύτερη θέση στη ζωή μας.

Μαζί ονειρευτήκαμε και μετά αυτά τα όνειρα έγιναν πραγματικότητα. Δύο πρωταθλήματα EuroLeague, ανάμεσα σε αμέτρητα τρόπαια, νίκες, ιστορικές εμφανίσεις και φυσικά ρεκόρ...

Σήμερα αποχαιρετούμε όχι μόνο έναν μπασκετμπολίστα, αλλά ένα πρότυπο για πολλά παιδιά και έναν παράδειγμα αθλητή που θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου μας.

Σε ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας χάρισες, Sugar Shane!»

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Φενέρμπαχτσέ Εφές
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