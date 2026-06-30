Επίσημο: Επέστρεψε στον Ολυμπιακό ο Κάρμο

Στον Ολυμπιακό και με τη… βούλα ο Νταβίντ Κάρμο. Την απόκτηση του Ανγκολέζου στόπερ, ο οποίος ετοιμάζεται για την 3η του θητεία στο λιμάνι, ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Δίχως να κάνουν γνωστή τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου του, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι διάρκειας τριών ετών.

Το σίγουρο είναι ότι αυτήν τη φορά δεν αποκτάται με τη μορφή δανεισμού (όπως είχε γίνει με Πόρτο και Νότιγχαμ) τις δύο προηγούμενες φορές.

Αυτή είναι η 4η προσθήκη των Πειραιωτών, μετά τους Φορτούνη, Μαφέο και Στουρνάρα.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στις 19/7/1999 στην Πορτογαλία, αγωνιζόταν στη Real Oviedo τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καταγράφοντας 22 συμμετοχές στη LaLiga.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 ο διεθνής με την εθνική ομάδα της Ανγκόλας ποδοσφαιριστής κατέκτησε το νταμπλ με τους «ερυθρόλευκους», ενώ στο πρώτο του πέρασμα από τον Θρύλο, το δεύτερο μισό της σεζόν 2023-2024, ήταν βασικό στέλεχος στην κατάκτηση του UEFA Europa Conference League.

Νταβίντ, καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού.

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