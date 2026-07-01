Ποδοσφαιριστή 15 ετών για να ενισχύσει τις Ακαδημίες της έκανε η ΑΕΚ, δαπανώντας ένα σημαντικό ποσό.

Συγκεκριμένα, αγόρασε από τον Πανιώνιο τον Γιώργο Σαρακασίδη, έναν τερματοφύλακα ο οποίος, μάλιστα, αγωνίστηκε πέρσι δύο φορές στη Super League 2, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Το ποσό που δαπανήθηκε είναι 250.000 ευρώ, ενώ η ομάδα της Νέας Σμύρνης διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης και θα εισπράξει και μπόνους επίτευξης στόχων (αν ο ποδοσφαιριστής κάνει κάποιες συμμετοχές στην επόμενη τριετία στην πρώτη ομάδα).

Ο νεαρός Σαρακασίδης - γεννημένος την 1η Νοέμβρη του 2010 - θα ακολουθήσει κανονικά την προετοιμασία των πρωταθλητών Ελλάδας στην Ολλανδία. Είναι γέννημα - θρέμμα των Ακαδημιών του Πανιωνίου και έχει αγωνιστεί μία φορά στην Κ-16 της Εθνικής μας ομάδας.

Πηγή: skai.gr

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