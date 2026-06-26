Στάση εργασίας απόψε στο λιμάνι της Ραφήνας εξήγγειλε η ΠΕΝΕΝ

Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, από τις 19:00 έως τις 22:00, τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) που υπηρετούν στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της ακτοπλοϊκής γραμμής της Ραφήνας, που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν στο λιμάνι και, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, το βασικό πρόβλημα αφορά τον υπερβολικό αριθμό δρομολογημένων πλοίων σε σχέση με τις δυνατότητες ελλιμενισμού του λιμένα.

Όπως επισημαίνεται, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα, με αποτέλεσμα αρκετά εξ αυτών να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Η ΠΕΝΕΝ υποστηρίζει επίσης ότι από την 1η Ιουλίου 2026 αναμένεται να προστεθεί ακόμη ένα πλοίο στη γραμμή της Ραφήνας, γεγονός που, σύμφωνα με την Ένωση, θα επιβαρύνει περαιτέρω τα ήδη απαιτητικά ωράρια εργασίας των πληρωμάτων κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Όπως αναφέρει, οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν εξαντλητικά δρομολόγια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο χρόνος ανάπαυσης και να δυσχεραίνεται η δυνατότητα επιστροφής τους στις οικογένειές τους.

Η ΠΕΝΕΝ, καθώς και τα ναυτεργατικά σωματεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», υποστηρίζουν ότι το αγκυροβόλιο της Ραφήνας δεν αποτελεί αναγνωρισμένο και επαρκώς οργανωμένο χώρο αγκυροβολίας, γεγονός που, όπως αναφέρουν, δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, ιδιαίτερα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, τονίζουν ότι τα πληρώματα παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή κατά τη διάρκεια της νύχτας, με συνέπεια τη μείωση του χρόνου ανάπαυσης και την επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας.

Τα ναυτεργατικά σωματεία καταγγέλλουν το υπουργείο Ναυτιλίας, το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας και το τοπικό Λιμεναρχείο για αδράνεια στην αντιμετώπιση του προβλήματος, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την ασφαλή λειτουργία του λιμένα και την προστασία των ναυτεργατών και των επιβατών.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο λιμάνι της Ραφήνας στις 20:30.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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