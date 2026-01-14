«Με την παραίτηση του διοικητή της ΥΠΑ Γιώργου Σαουνάτσου προσπαθεί η Κυβέρνηση να κλείσει τη συζήτηση για το αλαλούμ που προκλήθηκε πρόσφατα στο FIR Αθηνών, που δυσφήμισε τη χώρα μας διεθνώς και ταλαιπώρησε χιλιάδες επιβάτες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ωστόσο, οι εργαζόμενοι έχουν έγκαιρα προειδοποιήσει πως η σοβαρή βλάβη και πτώση κρίσιμων συστημάτων επικοινωνίας δεν αποτελεί ούτε ‘μεμονωμένο περιστατικό', ούτε τεχνική αστοχία», επισημαίνει, τονίζοντας πως «έχουν προηγηθεί σοβαρές βλάβες σε εγκαταστάσεις και radar, η παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2018/1048, η δημόσια συζήτηση για τη διαθεσιμότητα Τηλεπικοινωνιακής Υποδομής από τον ιδιωτικοποιημένο ΟΤΕ, για την παλαιότητα του εξοπλισμού επιτήρησης και επικοινωνιών, για την υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών».

«Η κυβέρνηση δε διδάχθηκε τίποτα από τα Τέμπη. Η παραίτηση ενός υπηρεσιακού παράγοντα δεν αλλάζει την εικόνα που οδήγησε στο μπάχαλο με το FIR, χρειάζονται πολιτική βούληση και δημόσιες επενδύσεις. Τίποτα από τα δύο δεν θέλει να κάνει η ΝΔ», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πηγή: skai.gr

