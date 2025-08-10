Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συγχαρητήρια Δένδια στις Ένοπλες Δυνάμεις για την επιτυχημένη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 

Ανθρωπιστική βοήθεια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ έδωσε συγχαρητήρια στις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «εκτέλεσαν με επιτυχία χθες ρίψη 8,5 τόνων τροφίμων εντός της Λωρίδας της Γάζας, σε συνεργασία του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις αρμόδιες αρχές της Ιορδανίας».

«Η επιχείρηση», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας, «διεξήχθη με τη συμμετοχή δύο μεταγωγικών αεροσκαφών (C -130H και C - 27J) της Πολεμικής μας Αεροπορίας με το αντίστοιχο προσωπικό, καθώς και προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ)».

«Υπήρχε συνεχής παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ) του ΓΕΕΘΑ» προσθέτει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας δίνουν το παρών σε κάθε προσπάθεια να αμβλυνθεί ο ανθρώπινος πόνος» καταλήγει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας Ένοπλες Δυνάμεις ανθρωπιστική βοήθεια Λωρίδα της Γάζας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark