Συγκαλείται την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στις 12:30 το μεσημέρι, η επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, μετά από αίτημα του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Το γεγονός γνωστοποίησε η Ντόρα Μπακογιάννη με ανάρτησή της στο X.

Μετά από αίτημα του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη συγκαλείται η επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων την Τρίτη 12 Νοεμβρίου και ώρα 12:30. — Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) November 7, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.