Συγκαλείται στις 12 Νοεμβρίου η επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων

Η επιτροπή συγκαλείται μετά τη συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χ. Φιντάν - Το γνωστοποίησε η Ντόρα Μπακογιάννη με ανάρτηση

βουλή

Συγκαλείται την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στις 12:30 το μεσημέρι, η επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, μετά από αίτημα του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη.

Το γεγονός γνωστοποίησε η Ντόρα Μπακογιάννη με ανάρτησή της στο X.

