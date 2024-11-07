Σχέδιο δράσης για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα εκπονήσει η Κομισιόν, όπως αναφέρει στην απάντηση σε ερώτηση, η οποία συνυπογράφεται από τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Τσιόδρα και από άλλους 18 ευρωβουλευτές από διάφορες χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η αρμόδια Επίτροπος Κάντρι Σίμσον, το Σχέδιο αυτό θα οδηγήσει σε πιο προσιτές τιμές ενέργειας. Στην απάντηση προσθέτει ότι «αυτή η πολιτική απάντηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την αύξηση της ευελιξίας των ενεργειακών συστημάτων της περιοχής, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να απορροφούν προσωρινές απότομες αυξήσεις των τιμών».

Υπογραμμίζει δε την ανάγκη για ένα πιο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα, με μεγαλύτερη ικανότητα φυσικής διασύνδεσης μεταξύ των περιοχών και λιγότερους περιορισμούς στη χρήση της διαθέσιμης δυναμικότητας διασύνδεσης για τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.

Πρόκειται για αίτημα της ελληνικής Κυβέρνησης το οποίο είχε θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με σχετική του επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen.

Στην ερώτηση ο κ. Τσιόδρας και οι άλλοι ευρωβουλευτές είχαν επισημάνει ότι «Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν αυξηθεί δραματικά σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, πλησιάζοντας τις υψηλότερες τιμές που παρατηρήθηκαν στην ΕΕ κατά την περίοδο αυτή. Αυτή η ανομοιομορφία έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και στις τιμές καταναλωτή, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σύγκλιση εντός της ΕΕ».

Οι ευρωβουλευτές είχαν ζητήσει από την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αίτια των ανισορροπιών στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες αυτές και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001736/2024

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Radan Kanev (PPE), Merja Kyllönen (The Left), Miriam Lexmann (PPE), Adrian- George Axinia (ECR), Daniel Buda (PPE), Dan-Ştefan Motreanu (PPE), Dan Barna

(Renew), Zala Tomašič (PPE), Dirk Gotink (PPE), Δημήτρης Τσιόδρας (PPE), Matej Tonin (PPE), Eva Maydell (PPE), Tsvetelina Penkova (S&D), Tonino Picula

(S&D), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Nikola Minchev (Renew), Virgil-Daniel Popescu (PPE), Hristo Petrov (Renew), Emil Radev (PPE)

Θέμα: Πρόσφατη αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Για περισσότερους από τέσσερις συναπτούς μήνες, η εσωτερική αγορά ενέργειας αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη ομοιομορφίας, ιδίως σε αρκετά κράτη μέλη της

νοτιοανατολικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Κροατία. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες αυτές έχουν αυξηθεί δραματικά σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Ευρώπης, πλησιάζοντας τις υψηλότερες τιμές που παρατηρήθηκαν στην ΕΕ κατά την περίοδο αυτή. Αυτή η ανομοιομορφία έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και στις τιμές καταναλωτή, ενώ παράλληλα θέτει σε κίνδυνο την οικονομική σύγκλιση εντός της ΕΕ. Επιπλέον, η κατάσταση αυτή αποτελεί αντικείμενο σημαντικής πολιτικής εκμετάλλευσης από τη ρωσική και λαϊκιστική προπαγάνδα, υπονομεύοντας περαιτέρω τη δημοκρατική ακεραιότητα αυτών των εθνών.

1. Έχει αξιολογήσει η Επιτροπή τα αίτια των ανισορροπιών στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες αυτές;

2. Εάν ναι, μπορεί η Επιτροπή να μοιραστεί τα πορίσματά της, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της κοινής αγοράς ενέργειας και τις τοπικές επιρροές;

3. Ποιες δράσεις σχεδιάζει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτής της ανισορροπίας;

Κατάθεση: 17.9.2024

