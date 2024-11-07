H ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης σε εκπομπή του ΑΝΤ1 και όχι μόνο δεν έκρυψε τη χαρά της για τη εκλογική επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, αλλά ζήτησε να της βάλουν στο στούντιο το YMCA για να το χορέψει όπως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, μιμήθηκε τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του 47ου προέδρου των ΗΠΑ στις εκδηλώσεις του υπό τους ήχους του τραγουδιού που χρησιμοποίησε ο ίδιος στη νικητήρια ομιλία του, χθες στην Φλόριντα.

«Έτσι, να μπαίνουμε στον ρυθμό σιγά-σιγά» είπε ενώ κουνούσε ρυθμικά τα χέρια όπως ο Τραμπ. «Νέα εποχή, νέα μέρα. Επιτέλους εκφραζόμαστε, επιτέλους ψήφισαν στην Αμερική τη λογική, τα αυτονόητα, αυτά τα οποία τόσα χρόνια καταπιέζονταν. Η λογική νίκησε την παράνοια, το φως νίκησε το σκοτάδι» σχολίασε.

Δείτε το χορευτικό στην αρχή του βίντεο:

