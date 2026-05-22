Η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στην προστασία των θαλασσών και του περιβάλλοντος, αλλά και σε κρίσιμους τομείς ενεργειακής μετάβασης, όπως η απανθρακοποίηση και ο εξηλεκτρισμός, τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι, μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρου Παπασταύρου και της Γαλλίδας υπουργού Οικολογικής Μετάβασης, Βιοποικιλότητας και Διεθνών Διαπραγματεύσεων για το Κλίμα και τη Φύση, κα Monique Barbut.

Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρος Βαρελίδης.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε τη σημασία της πρόσφατης επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου, κ. Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και τη νέα ενισχυμένη εταιρική σχέση, που υπέγραψαν Ελλάδα-Γαλλία, με έμφαση στην προστασία της θάλασσας, της βιοποικιλότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση, τόνισε τη σημασία της προστασίας των θαλασσών, αλλά και τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του Παρατηρητηρίου των Ωκεανών (Ocean Eye), τονίζοντας πως «θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο χρήσιμα επιστημονικά δεδομένα, κρίσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος, τη θέση σκαφών, αλιευτικών και μη, καθώς και πιθανά συμβάντα θαλάσσιας ρύπανσης. Έτσι, η τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία ενδυναμώνουν το πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ενισχύοντας την κατανόησή μας για τις θάλασσές μας, που αποτελούν συστατικό στοιχείο της ταυτότητάς μας».

Ελλάδα και Γαλλία συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προχωρήσουν στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών, στο πλαίσιο των Συμβουλίων Υπουργών της ΕΕ, ένα βήμα, το οποίο ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε ως «ελληνο-γαλλικό άξονα ανάδειξης και προστασίας της Μεσογείου και του οικοσυστήματός της».

Επίσης, συζητήθηκαν το πλαίσιο αναθεώρησης του ETS και η συνεργασία στους τομείς κλιματικής πολιτικής, όπου ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε προς τη Γαλλίδα ομόλογό του τη σημασία της διατήρησης μιας φιλόδοξης, αλλά ρεαλιστικής κλιματικής πολιτικής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζοντας τη στήριξη των πολιτών. Ειδικότερα, υπήρξε σύγκλιση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας στην ανάγκη εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης από το ETS και μέσω της ΕΤΕπ της ενεργοβόρου βιομηχανίας, για την υποστήριξη καινοτόμων λύσεων για την απανθρακοποίησή τους, καθώς και λήψη πρωτοβουλιών για τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει τη συνέχιση των δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη ναυτιλία, όπου είναι απαραίτητη η δημιουργία ξεχωριστής κλείδας κατανομής στο ETS, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, όπως υπάρχει για βιομηχανία και αεροπορία» ανέφερε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι, «η αναθεώρηση του ETS αποτελεί ευκαιρία διόρθωσης της ανισότητας αυτής».

Η κα Monique Barbut παρουσίασε τον πρόσφατο ενεργειακό νόμο που πέρασε από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, καθώς και καινοτόμα προγράμματα εξηλεκτρισμού, που τίθενται σε εφαρμογή στη Γαλλία. Ακόμα, ενημέρωσε τον Έλληνα ομόλογό της για τις συμφωνίες που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της G7 στο Παρίσι, και ειδικότερα αυτές που αφορούν στην παράνομη αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμφωνίες που ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε ως αυξημένου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν στην περαιτέρω ενίσχυση της στενής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τέλος, ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τη Γαλλίδα υπουργό να επισκεφθεί σύντομα τη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

