Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους Ευρωπαίους πολίτες είναι ύψιστη προτεραιότητα, δηλώνει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, μετά από επαφές που είχε την Κυριακή με Ευρωπαίους ηγέτες.



Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη αναλυτικά:



Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ.



Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.



Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενέργειας. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.



Πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

διατήρηση προσιτών τιμών ενέργειας

επιτάχυνση της δημιουργίας μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιοποίησης των χρηματοοικονομικών

Πηγή: skai.gr

