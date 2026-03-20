Πιερρακάκης: Ύψιστη προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μ. Ανατολή

«Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενέργειας. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους» δηλώνει ο πρόεδρος του Eurogroup 

Πιερρακάκης

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους Ευρωπαίους πολίτες είναι ύψιστη προτεραιότητα, δηλώνει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, μετά από επαφές που είχε την Κυριακή με Ευρωπαίους ηγέτες. 

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη αναλυτικά:

Χθες μίλησα με ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ.

Ο αντίκτυπος του πολέμου στη Μέση Ανατολή στους πολίτες και την οικονομία είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας.

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις ανησυχούν για το κόστος της ενέργειας. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους.

Πρέπει να παραμείνουμε επικεντρωμένοι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

  • διατήρηση προσιτών τιμών ενέργειας
  • επιτάχυνση της δημιουργίας μιας Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων
  • αξιοποίηση του δυναμικού της ψηφιοποίησης των χρηματοοικονομικών

