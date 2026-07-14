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«Φτάνει πια με τις ανοησίες!»: Οργή Γεωργιάδη για βίντεο που αφορά τα ΤΕΠ Κορίνθου

«Όποιος έχει αμφιβολία στο εάν δουλεύουν τα νέα ΤΕΠ Κορίνθου, δεν έχουν παρά να τα επισκεφτούν. Φτάνει πια με τις ανοησίες !»

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Γεωργιάδης

Την οργή του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη προκάλεσε βίντεο στο TikTok που αφορά τα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) Κορίνθου

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό «ΧΘΕΣ εγκαινίασε ο ΆΔΩΝΙΣ νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα ΔΕΝ λειτουργεί γιατί ό εξοπλισμός ήταν δανεικός για τά εγκαίνια και τόν πήραν. !!!»

«Όποιος έχει αμφιβολία στο εάν δουλεύουν τα νέα ΤΕΠ Κορίνθου, δεν έχουν παρά να τα επισκεφτούν. Φτάνει πια με τις ανοησίες !» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας απαντώντας στο βίντεο.  

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Άδωνις Γεωργιάδης Κόρινθος
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