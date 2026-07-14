Την οργή του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη προκάλεσε βίντεο στο TikTok που αφορά τα ΤΕΠ (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών) Κορίνθου.
Όποιος έχει αμφιβολία στο εάν δουλεύουν τα νέα ΤΕΠ Κορίνθου, δεν έχουν παρά να τα επισκεφτούν. Φτάνει πια με τις ανοησίες ! #TikTok https://t.co/IA6fY2NNul— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 14, 2026
Σύμφωνα με τον ισχυρισμό «ΧΘΕΣ εγκαινίασε ο ΆΔΩΝΙΣ νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα ΔΕΝ λειτουργεί γιατί ό εξοπλισμός ήταν δανεικός για τά εγκαίνια και τόν πήραν. !!!»
«Όποιος έχει αμφιβολία στο εάν δουλεύουν τα νέα ΤΕΠ Κορίνθου, δεν έχουν παρά να τα επισκεφτούν. Φτάνει πια με τις ανοησίες !» αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας απαντώντας στο βίντεο.
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