Της Άντζυ Κούκη

Μετά τη συνταξιοδότηση δικαστικών λειτουργών που συμμετέχουν στα Δικαστικά Συμβούλια που εξετάζουν τις υποθέσεις του Κώστα Καραμανλή και του Χρήστου Τριαντόπουλου, αλλάζει η σύνθεσή τους. Σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, ολοκληρώθηκαν οι επαναληπτικές κληρώσεις.

Συγκεκριμένα, για την υπόθεση του Κώστα Καραμανλή, τα καθήκοντα του εισαγγελέα θα ασκεί η Ελένη Καρκαμπούνα και αναπληρωτής της ο Βασίλης Φλωρίδης. Αναπληρωτής του ασκούντος καθήκοντα εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου κληρώθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, εξέφρασε ενστάσεις κάνοντας λόγο για «κραυγαλέα περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων» όσον αφορά την κλήρωση του Βασίλη Φλωρίδη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.