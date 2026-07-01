Τα συγχαρητήριά του στην Ιρλανδία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από σήμερα 1η Ιουλίου εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα εύχεται στην ιρλανδική προεδρία μια παραγωγική και επιτυχημένη θητεία, επισημαίνοντας ότι, στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος διαδοχικών Προεδριών (Ιρλανδία – Λιθουανία – Ελλάδα), είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά για «μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παράλληλα, η Αθήνα συνεχάρη και την Κύπρο για την ολοκλήρωση της δικής της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ευχαριστώντας τη Λευκωσία για την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς και για την αφοσίωση και τη δέσμευσή της στην ενίσχυση μιας ισχυρής και ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Congratulations to #Ireland on assuming the #EU Council Presidency today! Our best wishes to @Ireland2026eu for a productive semester.



As part of the incoming Presidency Trio 🇮🇪 🇱🇹 🇬🇷, we stand ready to work together for a free, secure & prosperous Union#Ireland2026EU 🇮🇪🇪🇺 pic.twitter.com/opO63jYxSn — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 1, 2026

Πηγή: skai.gr

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