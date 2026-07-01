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ΥΠΕΞ: Συγχαρητήρια στην Ιρλανδία για την Προεδρία της ΕΕ – Ευχαριστίες στην Κύπρο

Έτοιμη η Αθήνα να συνεργαστεί στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος Ιρλανδίας–Λιθουανίας–Ελλάδας για μια «ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα» Ευρωπαϊκή Ένωση

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υπουργείο Εξωτερικών

Τα συγχαρητήριά του στην Ιρλανδία για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από σήμερα 1η Ιουλίου εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα εύχεται στην ιρλανδική προεδρία μια παραγωγική και επιτυχημένη θητεία, επισημαίνοντας ότι, στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος διαδοχικών Προεδριών (Ιρλανδία – Λιθουανία – Ελλάδα), είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά για «μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παράλληλα, η Αθήνα συνεχάρη και την Κύπρο για την ολοκλήρωση της δικής της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ευχαριστώντας τη Λευκωσία για την προώθηση της ευρωπαϊκής ατζέντας, καθώς και για την αφοσίωση και τη δέσμευσή της στην ενίσχυση μιας ισχυρής και ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΥΠΕΞ Κύπρος Ιρλανδία ΕΕ
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