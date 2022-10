Μητσοτάκης για έκρηξη σε ορυχείο στην Τουρκία: Η Ελλάδα έτοιμη να προσφέρει βοήθεια

Τουλάχιστον 28 εργάτες σκοτώθηκαν και 15 παραμένουν εγκλωβισμένοι, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την θλίψη του για το γεγονός και δήλωσε ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει άμεσα βοήθεια για να βοηθήσει στην αναζήτηση επιζώντων».

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors.