Κουτσούμπας: Καταγγέλλει ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο και καλεί σε λαϊκή αντίδραση

«Η λέξη "εμπλοκή" δεν επαρκεί πια για να αποτυπώσει την πραγματικότητα, καθώς μετά και την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία, έχει πλέον πατηθεί η σκανδάλη, μιλάμε για ενεργό συμμετοχή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο» τονίζει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

«Η δικαιολογία ότι πρόκειται για "αμυντική" ενέργεια είναι προκλητική. Απέναντι σε ποιους αμυνόμαστε; Ποια ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα υπερασπιζόμαστε στη Σαουδική Αραβία; Ταυτόχρονα, ελληνική φρεγάτα βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της ευρωενωσιακής αποστολής "Aspides", που αύριο μπορεί να επεκταθεί στα Στενά του Ορμούζ. Σε αυτά προστέθηκαν οι φρεγάτες, τα F-16, οι Patriot, που μετακινήθηκαν για να προστατεύσουν τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, τις αμερικανικές βάσεις σε Αλεξανδρούπολη και Βουλγαρία.

Επιπλέον, οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις παίζουν κομβικό ρόλο επιμελητείας, αναγκαίο για τη διεξαγωγή του πολέμου. Γίνεται κατανοητό ότι οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, αλλά και οι γενικόλογες εκκλήσεις της βολικής αντιπολίτευσης περί "μη εμπλοκής", ενώ ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, αποσκοπούν στο να "ξεπλύνουν" στη συνείδηση του λαού την εμπλοκή που ήδη υπάρχει και πρέπει να συναντήσει μαζική λαϊκή αντίδραση» συμπληρώνει.

Αναφέρει ότι οι τωρινές εξελίξεις με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, την παρουσία και άλλων ευρωπαϊκών ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων και την ενίσχυση, από την άλλη, των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων επιταχύνουν την πορεία «ΝΑΤΟποίησης του νησιού».

«Το ζήτημα είναι ότι ο λαός της Κύπρου δεν έχει να κερδίσει τίποτα από τη διαδικασία αυτή, που είναι μια de facto διχοτόμηση και νομιμοποίηση της τουρκικής κατοχής, που υπάρχει πάνω από 50 χρόνια, με την ανοχή και τη στήριξη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι τυχαίο ότι Μητσοτάκης - Μακρόν δεν είπαν κουβέντα για την κατοχή, όταν βρέθηκαν εκεί» επισημαίνει.

Ερωτηθείς αν είναι η Ελλάδα στη «σωστή πλευρά της ιστορίας», ο Δ. Κουτσούμπας μιλά για την στάση της ελληνικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, στη Γάζα και στο Ιράν και των άλλων «κομμάτων του ευρωατλαντισμού, που υιοθέτησαν τα προσχήματα του πολέμου, βάζοντας τον αστείο "αστερίσκο" ότι θα έπρεπε να επιλυθούν μέσω της διπλωματίας» και αναφέρει ότι «η στάση τους προφανώς καθορίζεται από τις συμμαχίες που έχουν επιλέξει, προκειμένου να υπηρετούν τους σχεδιασμούς της ελληνικής άρχουσας τάξης, που επιδιώκει την αναβάθμισή της. Αυτή είναι η πλευρά των εφοπλιστών που μεταφέρουν το αμερικάνικο LNG, των κατασκευαστικών ομίλων που θα φτιάξουν τον "κάθετο διάδρομο" και θα "ανοικοδομήσουν" Ουκρανία και Γάζα, των μονοπωλίων της ενέργειας, όπως η Chevron, που θέλουν τη χώρα "κόμβο" του ενεργειακού πολέμου. Στον ελληνικό λαό, όμως, φορτώνονται όλοι οι κίνδυνοι και τα κύματα της ακρίβειας, ενώ δεν θέλει να γίνεται συνένοχος στα εγκλήματα κατά άλλων λαών».

Απορρίπτει την άποψη ότι «δεν αναπτύσσεται δυναμικό αντιπολεμικό κίνημα» αναφέροντας σειρά κινητοποιήσεων και δράσεων του εργατικού-λαϊκού κινήματος και τονίζει «στις σημερινές συνθήκες, ύψιστη "αντιπολεμική" στάση από τους εργαζόμενους είναι να μην υποστείλουν τη σημαία των διεκδικήσεών τους στο όνομα της "έκτακτης κατάστασης" και του δήθεν "εθνικού συμφέροντος", να βάλουν μπροστά τις δικές τους ανάγκες και να το πάνε μέχρι τέλους».

«Αυτοί που δε συμβάλλουν καθόλου ή ελάχιστα στην ανάπτυξη ενός τέτοιου κινήματος, είναι δυνάμεις και πολιτικά πρόσωπα, που και από τη θέση της κυβέρνησης αναβάθμισαν τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, πόσο μάλλον που αυτό το έκαναν στο όνομα της "αριστεράς". Αλλά και σήμερα, εξακολουθούν να καλλιεργούν την παθητικότητα, σπέρνοντας αυταπάτες για έναν δήθεν φιλειρηνικό ρόλο των βάσεων, με σεβασμό στο "Διεθνές Δίκαιο", που οι ιμπεριαλιστές έχουν κάνει "κουρελόχαρτο"» προσθέτει.

Ερωτηθείς «γιατί το ΚΚΕ δημοσκοπικά δεν εμφανίζεται ως εναλλακτική επιλογή για αυτό το τμήμα του εκλογικού σώματος;» είπε, μεταξύ άλλων ότι «οι δημοσκοπήσεις ειδικά αυτή την περίοδο, περισσότερο στοχεύουν να διαμορφώσουν απόψεις, παρά να καταγράψουν. Ακόμα κι αυτές, όμως, αποτυπώνουν τη δημοσκοπική σταθερότητα του ΚΚΕ με ποσοστά μεγαλύτερα όλων των προηγούμενων εκλογών».

«Υπάρχουν όμως και οι "δημοσκοπήσεις" της πραγματικής ζωής, όπως οι αρχαιρεσίες του εργατικού κινήματος, όπου επίσης φαίνεται η αποστροφή στα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, στις δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού τύπου "Παναγόπουλου" και εκφράζεται συσπείρωση με τις δυνάμεις του ΚΚΕ και σημαντικές νίκες όπως στο ΕΚΑ, στην ΑΔΕΔΥ κ.α.» συμπληρώνει.

Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «θα προκύψουν σχήματα συγκυβέρνησης γιατί υπάρχει στρατηγική σύμπλευση ανάμεσα στα κόμματα του συστήματος» και υπογραμμίζει:

«Ο λαός δεν πρέπει να έχει καμία αγωνία για το ενδεχόμενο ακυβερνησίας και τη λεγόμενη "αστάθεια". 'Αλλωστε η "σταθερότητα" του συστήματος, της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, της συμμετοχής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, είναι που προκαλεί αστάθεια στη ζωή του. Με ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ μπορεί να τους χαλάσει τα σχέδια».

Ερωτηθείς σχετικά ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι «τίποτα το "προοδευτικό" δεν υπάρχει σε όσους σήμερα μιλάνε για "προοδευτικά μέτωπα"» υπενθυμίζοντας τα έργα και τις ημέρες των κυβερνήσεων της «κεντροαριστεράς» και τονίζει καταλήγοντας στη συνέντευξή του:

«Η πρόοδος βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της πολιτικής του Μητσοτάκη και όλων αυτών. Βρίσκεται στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας που ξεκινά από την εκμετάλλευση στον χώρο δουλειάς και φτάνει μέχρι τα πολεμικά σφαγεία, στον αγώνα για την κατάκτηση της πραγματικής εργατικής-λαϊκής εξουσίας. Μόνο με μια τέτοια "πυξίδα" μπορεί να νικήσει ο λαός και τέτοια πολιτική πρόταση διαθέτει μόνο το ΚΚΕ».

Πηγή: skai.gr

