Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE, στη σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Πόσο ανησυχούν οι Έλληνες για τις πολεμικές εξελίξεις στο Ιράν και τις γύρω χώρες και πώς αξιολογούν τις ενέργειες της κυβέρνησης για θωράκιση της Κύπρου και τις κινήσεις της στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα; Τι πιστεύουν για τα πιθανά νέα κόμματα και πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου στο σύνολο των κομμάτων;

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη στις 19.45



Πηγή: skai.gr

