Μαρινάκης για επιθέσεις κατά στελεχών ΝΔ: Τρομοκρατική ενέργεια με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας

Σφοδρά πυρά κατά της αντιπολίτευσης εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με φόντο τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα.

Ο κ. Μαρινάκης τονίζει πως «όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες» ενώ τόνισε «ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν ‘’παρεμβάσεις’’ τις επιθέσεις».

Αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε:

«Χθες γίναμε μάρτυρες μιας ακραίας συντονισμένης δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία ήταν ένας από τους στόχους της επίθεσης αυτής, μαζί με τον πρόεδρο της Διοικούσας της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακείμοβιτς και τον πρώην βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη.

Για μια ακόμα φορά εκφράζουμε όλοι ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια της Βάγιας Νέστορα.

Η τρομοκρατική ενέργεια αυτή ήταν μια άνανδρη πράξη από ακραίους εκφραστές βίας που λειτουργούν με τον μανδύα μιας δήθεν ιδεολογίας σε βάρος τριών ανθρώπων απλώς και μόνο γιατί δεν συμφωνούν με την ιδεολογία τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις Αρχές. Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν, τόσο οι φυσικοί, όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει! Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί!

Νιώθω, όμως, την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας, όλα αυτά τα χρόνια, να βαφτίζουν ως δήθεν «παρεμβάσεις» τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά.

Όσοι βαφτίζουν «ακτιβισμό» τις καταλήψεις χώρων εντός και εκτός Πανεπιστημίων, σπεύδοντας πολλές φορές να προσφέρουν «ομπρέλα» πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες.



Όσοι, όταν μετατρέπονταν οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλιών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις μολότοφ με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει ειπωθεί, είναι επικίνδυνες, ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ, τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του Ποινικού Κώδικα.

Αυτοί που επιτίθενται, με κάθε τρόπο, στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας όταν κάνουν τη δουλειά τους, προστατεύοντας με αυταπάρνηση κάθε πολίτη και ψάχνουν να βρουν ψεγάδι σε μια αστυνομική επιχείρηση που έχει στόχο να μας προστατεύσει από πάσης φύσεως μπαχαλάκηδες.

Η πολιτεία, ανεξαρτήτως κομμάτων, για πολλά χρόνια ανέχτηκε τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο. Άφηνε για δεκαετίες πανεπιστήμια υπό κατάληψη, τα οποία μετατρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού: Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι κατατίθεται νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία, την απαλλαγή των δικαιούχων από αναδρομικές επιβαρύνσεις και τη διατήρηση της καταβολής δύο εθνικών συντάξεων όπου προβλέπεται.

Επεσήμανε ακόμη ότι οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι για παρατυπίες με χιλιάδες υποθέσεις υπό διερεύνηση, υπογραμμίζοντας ότι το νέο σύστημα στηρίζεται στη νομιμότητα, τη δικαιοσύνη και την προστασία των πραγματικών δικαιούχων.

Δήλωσε επίσης ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 948.000 δικαιούχους, ενώ υπενθύμισε τα εισοδηματικά κριτήρια και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για τις νέες γεννήσεις.

Παράλληλα τόνισε τη σημαντική ανάπτυξη του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS, την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φοιτητικής στέγης.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και των απογευματινών χειρουργείων έχει οδηγήσει σε αριθμό-ρεκόρ επεμβάσεων, σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής και δραστική εκκαθάριση των λιστών, επισημαίνοντας ότι το ΕΣΥ γίνεται πλέον πιο αποτελεσματικό και αξιόπιστο για τους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

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