Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε σήμερα στην Αθήνα τον Ελβετό ομόλογό του Ignazio Cassis, όπου όπως ανέφερε επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων, οι οποίες βασίζονται στη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και το Διεθνές Δίκαιο.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι κρίσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με την Ελλάδα να τονίζει την πάγια θέση της υπέρ του διαλόγου.

Ο ΥΠΕΞ εξήρε επίσης τον ρόλο της Ελβετίας ως κράτους-θεματοφύλακα των Συμβάσεων της Γενεύης και την προσφορά της σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ενόψει και της ελβετικής Προεδρίας στον ΟΑΣΕ το 2026.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή υποδέχομαι σήμερα στην Αθήνα τον Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Ignazio Cassis.

Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων. Η Ελλάδα και η Ελβετία συνδέονται από μια μακρά, βαθιά φιλία, η οποία εδράζεται σε ιστορικούς δεσμούς και κοινές αξίες.

Συγκλίνουμε σε πολλά θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, πιστεύουμε στη δύναμη της πολυμερούς διπλωματίας, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξίες και αρχές που συμπίπτουν και προτεραιότητές σας, αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στην Προεδρία σας, στον Οργανισμό Ασφάλειας και Συνεργασίας στην Ευρώπη για το 2026.

Σήμερα, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις για την κατάσταση στον κόσμο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ της επίλυσης των διαφορών μέσω της διαπραγμάτευσης και του διαλόγου.

Γνώμονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι οι θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στάση της Ελβετίας, ως κράτους-θεματοφύλακα των Συμβάσεων της Γενεύης και έδρα σημαντικών διεθνών οργανισμών.

Ενσαρκώνει την έννοια της ενεργούς ουδετερότητας με τη διαχρονική στάση της στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, την παράδοσή της στη διαμεσολάβηση, τις καλές υπηρεσίες, τις οποίες παρέχει, την παροχή ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας.

Συζητήσαμε, επίσης, για τις σχέσεις Ελβετίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τη διατήρηση μιας στενής και λειτουργικής σχέσης.

Θεωρούμε την Ελβετία αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και ευημερίας και προσβλέπουμε στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και άμυνα, η μετανάστευση και η έρευνα.

Ως προς τη διμερή μας συνεργασία, η Ελβετία είναι ένας από τους βασικούς ξένους επενδυτές στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία σε κρίσιμους τομείς, όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι τραπεζικές υπηρεσίες αλλά και οι υπηρεσίες καινοτομίας.

Συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή τη δυναμική, ενθαρρύνοντας νέες συνεργασίες που θα αξιοποιούν το σταθερό και φιλικό περιβάλλον που υπάρχει στην Ελλάδα για τις επενδύσεις, όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας.

Όσον αφορά το διμερές εμπόριο, συμφωνούμε ότι υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης, μολονότι βεβαίως κινείται τα τελευταία χρόνια ανοδικά. Στον τομέα του τουρισμού, μας χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ελβετούς επισκέπτες.

Με την Ελβετία, έχουμε μια εποικοδομητική συνεργασία στον τομέα της παράτυπης μετανάστευσης. Αυτή αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας – Ελβετίας, για την περίοδο 2025-2029, μεταξύ των αντίστοιχων αρμόδιων Υπουργείων Μετανάστευσης. Πρόκειται για δράσεις που αφορούν την ένταξη γυναικών και παιδιών και την ενίσχυση των διαδικασιών εθελούσιων επιστροφών.

Ελλάδα και Ελβετία εργάζονται, επίσης, στενά στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα επιτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, όπως οι ανασκαφές στην Ερέτρια, το οποίο αποτελεί ζωντανό παράδειγμα του βαθύτατου φιλελληνισμού που διαπνέει την ελβετική κοινωνία.

Το «Ελβετικό Σπίτι του Πολιτισμού, της Έρευνας και της Διπλωματίας», το οποίο σήμερα θα εγκαινιαστεί από τον Υπουργό, θα έχει υπό τη σκέπη του τόσο την Αρχαιολογική Σχολή, όσο και τη νέα Πρεσβεία της Ελβετίας, σε μια από τις πιο όμορφες και ιστορικές περιοχές της Αθήνας, στην Πλάκα.

Οι δεσμοί μας ενισχύονται καθημερινά από την παρουσία μιας δυναμικής ελληνικής ομογένειας στην Ελβετία, η οποία λειτουργεί ως η στέρεη γέφυρα μεταξύ των δύο λαών.

Πέρα από τη διπλωματική ατζέντα, με την Ελβετία μας φέρνει πιο κοντά και μία από τις πιο ιστορικές φυσιογνωμίες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η Ελλάδα και η Ελβετία διαθέτουν έναν κοινό «αρχιτέκτονα»: τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το 2026, φέτος, συμπληρώνονται 250 χρόνια από τη γέννησή του.

Ο κορυφαίος αυτός διπλωμάτης και πολιτικός, πρώτος Κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, υπήρξε ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες στη θεσμική αναδιοργάνωση της Ελβετίας και στο καθεστώς της μόνιμης ουδετερότητάς της.

Κατά τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στην ελβετική πόλη, την 25η Μαρτίου 2025, η Δήμαρχος της Γενεύης, Christina Kitsos, ανέφερε ότι «Ο Ιωάννης Καποδίστριας ενσαρκώνει τη διπλωματική ευφυΐα, την προνοητικότητα και την ικανότητα να ενεργεί κανείς με θάρρος και πεποίθηση απέναντι στις ιστορικές προκλήσεις. Ιδιότητες που χρειαζόμαστε απολύτως σήμερα». Ιδιότητες, θα προσέθετα, τις οποίες διαθέτει και με το παραπάνω ο Αντιπρόεδρος και Υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας, ο οποίος σήμερα μας τιμά με την παρουσία του.

Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά.

Πηγή: skai.gr

