Γεωπολιτικές ισορροπίες και ενεργειακά στον επιταχυντή

Της Δώρας Αντωνίου

Η αντίδραση της Άγκυρας στην επικαιροποίηση του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) δείχνει ότι η τουρκική πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει ούτε κατ’ ελάχιστο από τη θεώρησή της για την αποτύπωση των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα, με την επικαιροποίηση ουσιαστικά κατέθεσε στην αρμόδια διεύθυνση της Ε.Ε. έναν χάρτη στον οποίο εκτός από τη δυνητική ΑΟΖ, περιλαμβάνονται και οι οριοθετήσεις που ήδη έχουν γίνει με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η τουρκική πλευρά, διά του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, κατήγγειλε την Αθήνα ότι εργαλειοποιεί τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό για να παράξει τετελεσμένα όσον αφορά την οριοθέτηση ΑΟΖ. «Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο» απάντησε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού.

Ουσιαστικά, η Άγκυρα βάζει ξανά στο τραπέζι τη δική της θεωρία για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών, η οποία έχει αποτυπωθεί απόλυτα στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο. Η συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για μερική οριοθέτηση ΑΟΖ στην ουσία «τέμνει» το τουρκολυβικό μνημόνιο και είναι η έμπρακτη αμφισβήτηση των τουρκικών αξιώσεων και της θεώρησης της Αγκύρας, που επιμένει να μην αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα στα ελληνικά νησιά.

Η τουρκική πλευρά με τον τρόπο που επιλέγει να κινηθεί στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν πρόκειται να περιοριστεί σε ρόλο θεατή στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και ότι θα επιμείνει στη δική της θεώρηση και τις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, όσον αφορά τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών. Η όλη συζήτηση συνδέεται άμεσα και με τα μεγάλα ενεργειακά πρότζεκτ που κυοφορούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Τη στιγμή που η Αθήνα κινείται με προσεκτικά βήματα για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας να φέρει στο ίδιο τραπέζι Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Αίγυπτο και Λιβύη προκειμένου να συζητήσουν τις θαλάσσιες ζώνες, με τη στάση της η Άκυρα δείχνει ότι σε αυτή τη συζήτηση θα προσέλθει με συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες σταθερά επιδιώκει να επιβάλλει και στο πεδίο.

Για την ώρα, δεν δείχνει να επηρεάζεται η τουρκική θέση από το γεγονός ότι στην περιοχή έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί, με ενδιαφέρον για τις έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Είναι ένα βασικό ερώτημα αν η Άγκυρα θα πειστεί από την πίεση της παρουσίας του αμερικανικού παράγοντα να εγκαταλείψει τη μαξιμαλιστική θεώρησή της για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών ή αν, αντίθετα, θα επιδιώξει να αξιοποιήσει την πίεση να διευθετηθούν τα γεωπολιτικά για να προχωρήσουν τα ενεργειακά, ως «όχημα» προκειμένου να αποκομίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη.

Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος δείχνουν ότι η κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή - και με ισχυρή ώθηση από αμερικανικής πλευράς - προκειμένου να κλείσουν τα ανοιχτά θέματα καθορισμού θαλασσίων ζωνών, θα συνεχιστεί. Τόσο οι κινήσεις της Αθήνας όσο και οι τοποθετήσεις της Αγκύρας δείχνουν τις θέσεις με τις οποίες θα προσέλθουν στην όποια διαδικασία συζήτησης. Δείχνουν, επίσης, ότι οι μεγάλες διαφορές παραμένουν στο ακέραιο και απαιτούνται υπερβάσεις και συγκλίσεις που κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι ότι μπορούν να επιτευχθούν.

