Ώθηση στη στρατηγική της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου της χώρας ως κέντρου ενεργειακής τροφοδοσίας της ΝΑ Ευρώπης αναμένεται να δώσουν οι εργασίες της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-TEC), που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, παρουσία των υπουργών Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright και Εσωτερικών Doug Burgum.

Την συνάντηση διοργανώνουν στις 6 και 7 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center προκειμένου να συζητηθούν θέματα ενεργειακής ασφάλειας και ανταγωνιστικότητας, έργα υποδομής και επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή. Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθεί το business forum με συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων από τις χώρες της περιοχής και την δεύτερη η υπουργική συνάντηση η οποία θα εστιάσει «στο ρόλο του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, καθώς και τις στρατηγικές για αναβάθμιση των δικτύων και της ασφάλειας εφοδιασμού».

Σημειώνεται ότι στην P -TEC συμμετέχουν 24 ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ την πρωτοβουλία συντονίζει το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

Στους ομιλητές, εκτός από τους υπουργούς Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright και Περιβάλλοντος - Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο υπουργός Ενέργειας της Λιθουανίας Žygimantas Vaičiūnas, ο υφυπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Roman Andarak, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην Αθήνα σε μια περίοδο που το περιβάλλον δημιουργεί παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα μας προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή, οικονομική και γεωπολιτική θέση της στην περιοχή. Βασική παράμετρος είναι η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το τέλος του 2027, μέτρο που, εφόσον υιοθετηθεί από την ΕΕ δημιουργεί κενό εφοδιασμού στην περιοχή μεγάλο μέρος του οποίου μπορεί να καλύψει η χώρα μας μέσω των υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη.

Σημαντικό ορόσημο αποτελεί επίσης η επιτυχής ολοκλήρωση της δημοπρασίας για δέσμευση της δυνατότητας εξαγωγής φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς την Ουκρανία μέσω του συστήματος αγωγών των χωρών της περιοχής. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ και τους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU) την προηγούμενη Παρασκευή και στην επιτυχή έκβαση συνέβαλε η μείωση των τελών διέλευσης του αερίου στη διαδρομή.

Την πρωτοβουλία των Διαχειριστών χαιρέτισε η Ουκρανική Naftogaz, η οποία συμμετείχε στη σχετική διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Θεωρούμε το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο ως έναν από τους βασικούς τρόπους διαφοροποίησης των ροών φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και πιστεύουμε ότι οι ελληνικοί τερματικοί σταθμοί ΥΦΑ βρίσκονται σε πολύ καλή θέση για να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ουκρανία για έγχυση σε αποθήκες και κατανάλωση κατά τη χειμερινή περίοδο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.