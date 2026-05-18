Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βουλή: ανακοινώθηκε στην ολομέλεια η διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ    

Ολοκληρώθηκε το τυπικόν του θέματος, μετά την απόφαση του προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου, να αφήσει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας τον Χανιώτη πολιτικό 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πολάκης Παύλος

Ανακοινώθηκε στην ολομέλεια η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Θυμίζουμε την ανάρτηση που έκανε μετά την διαγραφή του:

«Έσπασα το παγκόσμιο ρεκόρ!!

Τρεις πρόεδροι στη σειρά με διαγράφουν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.(!!!)

Ο τελευταίος, χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ!!

Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι Τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!

Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
18 0 Bookmark