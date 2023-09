Τα πρόβατα και το χασίς…

Δεν γνωρίζω τις συνέπειες στα πρόβατα αλλά, όπως λένε στην περιοχή του Αλμυρού Βόλου, οι πρόσφατες πλημμύρες ανάγκασαν τα πρόβατα να φάνε οτιδήποτε έβρισκαν μπροστά τους