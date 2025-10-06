Πώς τα My Data επηρεάζουν την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας

Συνομιλώντας με έναν τεχνικό δικτύων, ιδιαίτερα έμπειρο και καταρτισμένο, μου μετέφερε το εξής: «Υποστηρίζω web servers σε ξένες και σε ελληνικές επιχειρήσεις. Οι ξένες μπορούν να τους εκμεταλλεύονται στο 100%, οι ελληνικές περίπου στο 60%».

Ο λόγος είναι απλός. Τα προγράμματα της ελληνικής αγοράς δεν αποδίδουν τα μέγιστα σε περιβάλλον web server, ενώ αν μια ελληνική εταιρεία χρησιμοποιεί μη ελληνικό ERP χάνει χρήματα, χρόνο και ενέργεια για να συμμορφώσει το ξένο πρόγραμμα στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ.

Και μόνο το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά έχουν απομείνει μέσω εξαγορών δύο μεγάλες εταιρείες ERP, δείχνει ότι η συμβατότητα των προγραμμάτων με τα My Data μόνο εύκολη δεν είναι. Αν ήταν, τίποτα δεν θα εμπόδιζε να μπουν στην αγορά νέα ERP.

Tα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, καθώς τα My Data είναι μια δυναμική διαδικασία. Κάθε χρόνο η πλατφόρμα έχει όλο και περισσότερες απαιτήσεις. Το 2026 θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι στη δεύτερη φάση του δελτίου αποστολής. Υπάρχουν άλλωστε πολλές υποπεριπτώσεις που αν και εμφανίζονται στις οδηγίες από το 2021, δεν είναι ακόμα λειτουργικές. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι οι μικρές εταιρείες ERP δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των συνεχιζόμενων αλλαγών.

Στην ουσία, η ελληνική αγορά έχει μείνει χωρίς μηχανογράφηση τα τελευταία πέντε χρόνια. Όλοι οι μηχανογράφοι ασχολούνται με τις απαιτήσεις των My Data και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν με τον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών διαδικασιών των επιχειρήσεων, όπως αρμόζει στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα ταχύτατα τα δεδομένα. Όλη η έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με τις φορολογικές διαδικασίες που έχουν όλο και περισσότερες απαιτήσεις.

Όλο αυτό ξεκινά από την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με την ψηφιοποίηση προβλήματα που στον ψηφιακό κόσμο δεν υπάρχουν. Τα My Data έχουν πολύ μεγάλη αξία, ακριβώς επειδή εφοδιάζουν την φορολογική αρχή με πρωτογενή στοιχεία σε πραγματικό χρόνο. Αυτό μάλιστα το κάνουν διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις, αφού μέσω των My Data έχουν αυτόματη αρχειοθέτηση των συναλλαγών τους. Αυτό από μόνο του είναι σπουδαίο έργο. Όλα τα υπόλοιπα, αντί να προσθέτουν αξία στα My Data, αφαιρούν. Η τυποποίηση δεν προσφέρει τίποτα όταν η πρόσβαση στα πρωτογενή στοιχεία είναι αυτόματη. Κάθε οργανισμός, είτε είναι εταιρεία, είτε η φορολογική αρχή, μπορεί να τα επεξεργάζεται ελεύθερα, χωρίς να είναι αναγκασμένη να ακολουθεί μια συγκεκριμένη ομοιόμορφη μέθοδο, όταν συμφωνούν στα πρωτογενή δεδομένα.

Η ιστορία με τα My Data θυμίζει έντονα ένα πολύ συνηθισμένο λάθος που έκαναν οι επιχειρήσεις τις προηγούμενες δεκαετίες. Τότε κυκλοφορούσαν πολλά επιδοτούμενα προγράμματα που είχαν σαν στόχο τη μηχανογράφηση των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να εξαντλήσουν το ύψος της επιδότησης που δικαιούνταν, επέλεγαν ένα ακριβό πρόγραμμα με πολλές δυνατότητες, οι οποίες όμως υπερέβαιναν τις ανάγκες τους. Το αποτέλεσμα ήταν να μένουν οι επιχειρήσεις με ένα ακριβό πρόγραμμα που δεν μπορούσαν να συντηρήσουν και δεν τους βοηθούσε πραγματικά, όπως θα έκανε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Το ίδιο παθαίνει η ΑΑΔΕ με τα My Data. Το ταμείο ανάκαμψης έδωσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης πολλών επιμέρους εφαρμογών που εμπλούτισαν την πλατφόρμα, κάνοντάς την όμως αντιπαραγωγική όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την ίδια την φορολογική αρχή.

* Ο Αγαμέμνων Σταυρόπουλος είναι Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός