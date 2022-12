Ιφιγένεια των Βρυξελλών

Πριν ακόμα αποφασίσουν οι βελγικές αρχές αν η Εύα Καϊλή θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενη στη φυλακή ή αν θα αποφυλακιστεί υπό όρους, στην Ελλάδα έχουν αρχίσει οι αναλύσεις για το ποιον θα ωφελήσει και ποιον θα βλάψει πολιτικά η υπόθεση αυτή.