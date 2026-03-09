Γιατί δεν είναι όλα τα προβιοτικά για όλους

Τα προβιοτικά, τα τελευταία χρόνια, έχουν αποκτήσει σχεδόν μυθική φήμη. Σαν να είναι ένα μαγικό κουμπί που το πατάς και ξαφνικά φτιάχνει το έντερο, η πέψη, το ανοσοποιητικό, η διάθεση, ίσως και η ζωή σου γενικά. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο απλή και ταυτόχρονα πιο ενδιαφέρουσα.

Το έντερο δεν είναι ίδιο σε όλους. Ο καθένας μας κουβαλά ένα εντελώς διαφορετικό μικροβιακό αποτύπωμα, επηρεασμένο από τον τρόπο που γεννήθηκε, τι έτρωγε παιδί, πόσα αντιβιοτικά έχει πάρει, πώς ζει σήμερα, πόσο στρες έχει και τι ύπνο κάνει. Άρα το να παίρνουμε όλοι το ίδιο προβιοτικό επειδή «είναι καλό» είναι λίγο σαν να φοράμε όλοι το ίδιο νούμερο παπούτσι και να περιμένουμε να μας βολέψει.

Υπάρχουν άνθρωποι που με συγκεκριμένα προβιοτικά νιώθουν καλύτερα μέσα σε λίγες μέρες. Λιγότερο φούσκωμα, καλύτερη κένωση, περισσότερη ενέργεια. Υπάρχουν όμως και άλλοι που νιώθουν χειρότερα. Περισσότερα αέρια, βάρος στο στομάχι, δυσφορία ή απλώς καμία απολύτως αλλαγή. Και αυτό δεν σημαίνει ότι το προβιοτικό είναι κακό. Σημαίνει ότι δεν είναι το σωστό για τον συγκεκριμένο οργανισμό.

Ένας βασικός λόγος είναι τα διαφορετικά στελέχη. Άλλα στελέχη βοηθούν περισσότερο σε διάρροια, άλλα σε δυσκοιλιότητα, άλλα στο σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, άλλα σε άτομα που έχουν πάρει πολλά αντιβιοτικά, άλλα σε όσους έχουν έντονο στρες. Το να παίρνεις ένα προβιοτικό «γενικής χρήσης» χωρίς να ξέρεις τι χρειάζεσαι είναι καθαρή τύχη. Μπορεί να πετύχει, μπορεί και όχι.

Επίσης, παίζει τεράστιο ρόλο το timing. Άλλες ανάγκες έχει κάποιος σε περίοδο έντονου στρες, άλλες μετά από ίωση, άλλες όταν προσπαθεί να χάσει βάρος και άλλες όταν απλώς θέλει συντήρηση και ευεξία. Το ίδιο προβιοτικό που σε βοήθησε πέρσι, φέτος μπορεί να μην σου λέει τίποτα.

Και κάτι ακόμα που σπάνια λέγεται. Σε κάποιες περιπτώσεις το έντερο δεν χρειάζεται «κι άλλα βακτήρια». Χρειάζεται πρώτα ηρεμία, καλύτερη διατροφή, λιγότερη ζάχαρη, λιγότερο αλκοόλ, καλύτερο ύπνο. Αν αυτά λείπουν, το προβιοτικό δύσκολα θα κάνει θαύματα μόνο του.

Συμπέρασμα. Τα προβιοτικά δεν είναι μόδα ούτε καραμέλα. Είναι εργαλείο. Και όπως κάθε εργαλείο, όταν χρησιμοποιείται σωστά κάνει δουλειά. Όταν χρησιμοποιείται τυχαία, απλώς γεμίζει το ντουλάπι.

* Ο Διονύσιος - Άδωνις Πάνος είναι Κλινικός Διατροφολόγος - Φυσιοπαθητικός