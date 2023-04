Ευρωσταυρός ή ευρωλίστα;

Το πιο δίκαιο εκλογικό σύστημα, είναι αυτό που και τους υποψηφίους τους ορίζει η εκλογική βάση του κόμματος, με εσωκομματικές διαδικασίες ανάλογες αυτών που εφαρμόζονται στην εκλογή αρχηγού