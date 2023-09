Ένας Στέφανος δεν φέρνει την άνοιξη…

Ο Στέφανος Κασσελάκης μπορεί να είναι νέο και λαμπερό πρόσωπο, αλλά το κόμμα που ηγείται, δεν είναι ούτε νέο, ούτε λαμπερό.