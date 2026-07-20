Ο Σκαλόνι δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ για την Αργεντινή με το 1-0 από την Ισπανία στην παράταση του Κυριακάτικου αγώνα.

Ο κόουτς της «αλμπισελέστε» λίγο προτού φορτιστεί συναισθηματικά και αποχωρήσει, είπε: «Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε… Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πετύχουμε ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την τεράστια ευκαιρία που μου δόθηκε.

Βρισκόμαστε σε μια δουλειά που είναι των ονείρων μας. Τέτοιο σύνολο ανθρώπων δεν μπορείς να ξαναβρείς. Πονάει η ψυχή μου, συγγνώμη…»

Terrible el final de la conferencia de prensa de Scaloni. Se fue llorando desconsolado. Sabe que se termina un ciclo de jugadores y que no será un proceso sencillo. Podré hacerle alguna crítica, nunca más que eso. Me has alegrado la vida para siempre.pic.twitter.com/amE9fMR5D2 — 𝐉𝐃 (@JuannDis) July 19, 2026

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