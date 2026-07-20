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Ο Σκαλόνι έκλαψε με λυγμούς και αποχώρησε από τη συνέντευξη Τύπου

Η κατανόηση πως έκλεισε ο κύκλος μιας ολόκληρης γενιάς για την εθνική Αργεντινής, έκανε τον Λιονέλ Σκαλόνι να «σπάσει» και να κλάψει με λυγμούς

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Σκαλόνι

Ο Σκαλόνι δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου λίγο μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ για την Αργεντινή με το 1-0 από την Ισπανία στην παράταση του Κυριακάτικου αγώνα.

Ο κόουτς της «αλμπισελέστε» λίγο προτού φορτιστεί συναισθηματικά και αποχωρήσει, είπε: «Θα τιμήσω το συμβόλαιό μου μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε… Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να πετύχουμε ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτή την τεράστια ευκαιρία που μου δόθηκε.

Βρισκόμαστε σε μια δουλειά που είναι των ονείρων μας. Τέτοιο σύνολο ανθρώπων δεν μπορείς να ξαναβρείς. Πονάει η ψυχή μου, συγγνώμη…»

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Αργεντινή Ισπανία Μουντιάλ 2026
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