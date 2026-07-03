Η άκρως αποτελεσματική Ελβετία επιβλήθηκε 2-0 της Αλγερίας στο Βανκούβερ και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ για τέταρτη σερί διοργάνωση. Εκεί θα αντιμετωπίσει το βράδυ της Τρίτης (23:00), στο ίδιο γήπεδο, το νικητή του Κολομβία-Γκάνα (που θα γίνει στις 4 το πρωί στο Κάνσας).

Ο Εμπολό στο 10’ και ο Εντόι στο 46’ σκόραραν για την ομάδα του Μουράτ Γιακίν, που δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τους Αφρικανούς, οι οποίοι είχαν για μεγάλο διάστημα την κατοχή, αλλά ήταν ανούσιοι.

Το ματς

Στην πρώτη αξιόλογη στιγμή της στο ματς η Ελβετία ευτύχησε να προηγηθεί. Ο δαιμόνιος Μανζάμπι αναστάτωσε την άμυνα της Αλγερίας από τα αριστερά και με γύρισμα στη μικρή περιοχή βρήκε τον Εμπολό που με προβολή έκανε το 1-0.

Αουάρ και Σεϊμπί δεν μπόρεσαν να απειλήσουν με τις εκτελέσεις τους τον Κόμπελ, ενώ το άτσαλο τελείωμα του Μάζα από καλή θέση ήταν μάλλον ό,τι καλύτερο είχε να παρουσιάσει στο ματς η Αλγερία.

Η Ελβετία, που πέρα από μια κεφαλιά άουτ του Ζακάρια δεν είχε να επιδείξει κάτι άλλο αξιοσημείωτο στο πρώτο μέρος, έδειξε και πάλι την κυνικότητά της. Στο 48ο δευτερόλεπτο (!) του δευτέρου ημιχρόνου, ο Εντόι επωφελήθηκε από δύο κακές απομακρύνσεις της αλγερινής άμυνας και με όμορφο σουτ λίγο μέσα από την περιοχή διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο 50’ και στην καλύτερη επίθεση της Αλγερίας στο ματς ο Μαχρέζ είδε το σουτ του από το ύψος του πέναλτι να σταματά πάνω σε σώματα, ενώ η Ελβετία μοναδική ευκαιρία στο 81’, όταν ο Ρίντερ προ κενής εστίας βρήκε άγαρμπα την μπάλα και ο Ζιντάν μπόρεσε να αποκρούσει.

MVP: Μπορεί να μην σκόραρε, ωστόσο ο Μανζάμπι ήταν ο άνθρωπος που έκανε τα πράγματα να… συμβαίνουν για την Ελβετία. Διαρκής κίνδυνος από τα άκρα, ο άσος της Φράιμπουργκ είχε την ασίστ που «ξεκλείδωσε» το ματς. Έτσι μόλις στα 20 του έγινε ο νεότερος με πέντε συμμετοχές σε γκολ σε Μουντιάλ

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