«Πέταξε» στους «32» με τεσσάρα στην Αϊτή το Μαρόκο

Το Μαρόκο επιβεβαίωσε πως διαθέτει χαρακτήρα και ποιότητα για να προχωρήσει μακριά στο Μουντιάλ, επικρατώντας 4-2 της εξαιρετικά ανταγωνιστικής Αϊτής στην τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου.

Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με 7 βαθμούς -σε ισοβαθμία με τη Βραζιλία- και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «32», έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο τριών αγώνων που έδειξε ότι διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να αποτελέσουν μια από τις επικίνδυνες ομάδες της νοκ άουτ φάσης.

Το ματς:

Παρά το γεγονός ότι είχε ήδη αποκλειστεί, η Αϊτή δεν παρουσιάστηκε καθόλου αδιάφορη. Αντιθέτως, έβαλε δύσκολα στους Μαροκινούς και στο 10ο λεπτό πάγωσε τους αντιπάλους της, όταν ο Τζόζεφ βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή και από κοντά έκανε το 1-0. Ένα τέρμα με ξεχωριστή ιστορική σημασία, καθώς ήταν το πρώτο γκολ της Αϊτής σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 52 ολόκληρα χρόνια, από τη μοναδική προηγούμενη συμμετοχή της το 1974.

Το Μαρόκο χρειάστηκε τον αρχηγό του για να βρει απαντήσεις και ο Χακίμι δεν απογοήτευσε. Στο 39ο λεπτό, ο αρχηγός των «Λιονταριών του Άτλαντα» ισοφάρισε σε 1-1, βγαίνοντας μπροστά την ώρα που η ομάδα του είχε ανάγκη από έναν ηγέτη.

Το ματς πήρε άγρια ομορφιά στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Η Αϊτή ανέκτησε το προβάδισμα στο 43', όταν ο Ισιντόρ εξαπέλυσε μια εντυπωσιακή προσπάθεια, νικώντας τον Μπόνο για το 2-1, δείχνοντας ξανά ότι δεν είχε καμία διάθεση να αποχαιρετήσει αθόρυβα τη διοργάνωση.

Ωστόσο, το Μαρόκο είχε και πάλι την απάντηση. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ο Χακίμι δημιούργησε υποδειγματικά και ο Σαϊμπάρι εκτέλεσε για το 2-2, πετυχαίνοντας το τρίτο προσωπικό του τέρμα στο τουρνουά. Ο άσος της Αϊντχόφεν έγραψε μάλιστα ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που σκοράρει και στα τρία παιχνίδια των ομίλων της ομάδας του σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο!

Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μαρόκο ανέβασε την έντασή του, πήρε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και βρήκε τελικά το γκολ της λύτρωσης στο 78'. Ο Ραχίμι, που είχε περάσει ως αλλαγή, εκμεταλλεύτηκε την πίεση των Μαροκινών και ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 3-2.

Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 89' ο Γιασίν, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και σφραγίζοντας μια νίκη που δίνει αυτοπεποίθηση και δυναμική στο Μαρόκο ενόψει της συνέχειας.

Οι ενδεκάδες:

Μαρόκο (Μοχάμεντ Ουαχμπί): Μπονού, Χακίμι, Χαλάλ, Ριάντ, Σαλάχ-Εντίν (83' Μαζραουί), Άμραμπατ, Σαϊμπάρι (70' Ραχίμι), Ελ Κανούς, Ελ Αναουΐ (83' Ελ Μουραμπέτ), Μπραχίμ Ντίαθ (70' Ουναΐ), Ελ Κααμπί (70' Γιασίν).

Αϊτή (Σεμπαστιέν Μινιέ): Πλασίντ, Αντέ, Ντελκρουά, Εξπεριένς (67' Ναζόν), Ντουβέρν (80' Αρκούς), Μπελεγκάρντ, Ζαν Ζακ (80' Σιμόν), Πρόβιντενς, Κάσιμιρ, Ισίντορ (67' Ντίντσον), Ζοζέφ (83' Πιερό).

H βαθμολογία του 3ου ομίλου:

Το πρόγραμμα του ομίλου:

1η αγωνιστική:

Κυριακή 14/6

Βραζιλία-Μαρόκο 1-1

(21' Σαϊμπάρι - 31' Βινίσιους)

Αϊτή-Σκωτία 0-1

(28' ΜακΓκίν)

2η αγωνιστική:

Σάββατο 20/6

Σκωτία-Μαρόκο 0-1

(2' Σαϊμπάρι)

Βραζιλία-Αϊτή 0-3

(23', 36' Κούνια, 45+3' Βινίσιους)

3η αγωνιστική:

Πέμπτη 25/6

Μαρόκο-Αϊτή 4-2

(39' Χακίμι, 45+1' Σαϊμπάρι, 78' Ραχίμι, 89' Γιασίν - 10' Ζοζέφ, 43' Ισίντορ)

Σκωτία-Βραζιλία 0-3

(7', 45+3' Βινίσιους, 60' Κούνια)

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.