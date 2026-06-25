Επιβλητική Σελεσάο, καθάρισε με τριάρα την Σκωτία και πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ

Χόρεψε σάμπα τη Σκωτία και πάει φορτσάτη στα νοκ-άουτ η Βραζιλία!

Πραγματοποιώντας μια γεμάτη και πειστική εμφάνιση, η Σελεσάο σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο και τελικά πανηγύρισε την άνετη νίκη με 3-0, τερματίζοντας στην πρώτη θέση του 2ου ομίλου του φετινού Μουντιάλ (ισόβαθμη με Μαρόκο, αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων) και πηγαίνοντας… με φόρα στη φάση των «32», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μία από τις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες!

Από την άλλη, η Σκωτία γνώρισε δεύτερη σερί ήττα και έμεινε στους 3 βαθμούς που πήρε στην πρεμιέρα της κόντρα στην Αϊτή και περιμένει να μάθει αν θα πάρει την πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες, έχοντας συνολικό συντελεστή τερμάτων -3.

Πρωταγωνιστής ξανά για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι ο Βινίσιους, ο οποίος άνοιξε τον δρόμο προς τη νίκη, σκοράροντας δύο φορές για το 2-0 και φτάνοντας τα 4 γκολ συνολικά στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ βρήκε ξανά δίχτυα και ο Κούνια, ο οποίος είχε σκοράρει δις κόντρα στην Αϊτή. Αγωνίστηκε για πρώτη φορά ο Νεϊμάρ, ο οποίος μπήκε στο ματς ως αλλαγή στο 76’ και αποθεώθηκε από τους Βραζιλιάνους που έδωσαν βροντερό «παρών» στις κερκίδες!

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να… ψάχνονται στα πρώτα λεπτά, αλλά με τη Βραζιλία να προηγείται με την πρώτη τελική της προσπάθεια, στο 8ο κιόλας λεπτό και εκμεταλλευόμενη ένα μεγάλο λάθος του ΜακΚένα! Ο Σκωτσέζος αμυντικός ρίσκαρε όντας μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας του και πιέστηκε από τον Ραγιάν, ο οποίος έβαλε την κόντρα, με την μπάλα να καταλήγει στον Βινίσιους, που δεν δυσκολεύτηκε να περάσει τον Γκαν και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα!

Η Βραζιλία απείλησε ξανά στο 12’, με τον Κούνια να σουτάρει από μακριά, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά τον Γκαν, ενώ στο 20’ ο Βινίσιους πάτησε περιοχή και σούταρε με το εξωτερικό, χωρίς να βρει στόχο. Η Σελεσάο βρήκε δεύτερο γκολ στο 22’, όταν μετά από λάθος του Χέντρι αυτή τη φορά, ο Βινίσιους πίεσε ψηλά και έκλεψε, πριν κάνει το 0-2! Ωστόσο, ο διαιτητής κλήθηκε από τους VAR να ξαναδεί τη φάση, ακυρώνοντας το γκολ για φάουλ του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Σκωτία συνέχιζε να μην μπορεί να βρει τελική προσπάθεια, με τη Βραζιλία να πλησιάζει το 2-0 στο 38’, όταν ο Ραγιάν έκανε όμορφη ατομική προσπάθεια και φαλτσαριστό πλασέ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, στέλνοντας όμως την μπάλα λίγο πάνω από την εστία.

Στο 42’ ο Κούνια απείλησε την εστία του Γκαν με ωραίο πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ, ενώ στο 45’ ο άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε νέα ευκαιρία, όταν μετά από γύρισμα του Βινίσιους, είδε αμυντικό να διώχνει πάνω στη γραμμή! Τελικά, οι Βραζιλιάνοι βρήκαν το δεύτερο γκολ που έψαχναν στο 45’+3’, όταν μετά από επιτυχημένη πίεση ψηλά, ο Γκιμαράες έκανε υπέροχη σέντρα και ο Βινίσιους έκανε το 2-0 με κεφαλιά!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Σκωτία να βρίσκει την πρώτη τελική της εντός στόχου, με τον Τίρνεϊ να κάνει τη σέντρα και με τον ΜακΤόμινεϊ να παίρνει την κεφαλιά από πλεονεκτική θέση, βλέποντας όμως τον Άλισον να μπλοκάρει χωρίς μεγάλη δυσκολία. Στο 51’ ο Βινίσιους βρέθηκε πολύ κοντά στο να κάνει το χατ-τρικ, αλλά νικήθηκε σε τετ-α-τετ του με τον Γκαν.

Παρά το ξεκάθαρο προβάδισμά της, η Βραζιλία συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και έχασε νέα ευκαιρία στο 59’, με ένα ωραίο σουτ του Πακετά να φεύγει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 60’ ήρθε το 3-0, με τον Γκιμαράες να κάνει υπέροχη προσπάθεια και να σερβίρει το γκολ στον Κούνια, ο οποίος σκόραρε σε δεύτερο σερί παιχνίδι!

Στο 64’ ο Φέργκιουσον απείλησε τον Άλισον με μια απευθείας εκτέλεση φάουλ του από πολύ πλάγια θέση, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ είχε απάντηση και σε καρφωτή κεφαλιά του ΜακΤόμινεϊ! Στο 73’ ο άσος της Νάπολι είχε νέα ευκαιρία για να σκοράρει, αλλά σούταρε ψηλά από τα όρια της μικρής περιοχής, ενώ στο 79’ ο Βινίσιους πλησίασε ξανά το χατ-τρικ, αλλά είχε τον Γκαν να αποκρούει το πλασέ που έκανε από πλάγια θέση.

Στα εναπομείναντα λεπτά, η Βραζιλία είχε μερικές ακόμα ευκαιρίες για να ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη του σκορ, όμως το 3-0 δεν άλλαξε, με την ομάδα του Αντσελότι να πανηγυρίσει τη νίκη χάρη στην οποία πήρε και την πρωτιά, ενώ η Σκωτία περιμένει για να μάθει αν θα πάρει την πρόκριση ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες.

MVP: Ο Βινίσιους. Άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη της Βραζιλίας με τα δύο γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ήταν δραστηριος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ταλαιπωρώντας συνεχώς την σκωτσέζικη άμυνα και έχοντας μπόλικες ευκαιρίες για να κάνει το χατ-τρικ!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Σκωτία (Κλαρκ): Γκαν – Πάτερσον (82’ Ράλστον), ΜακΚίνα, Χέντρι, Ρόμπερτσον (46’ Τίρνεϊ) – Ντόακ (82΄Κρίστι), ΜακΛιν, Φέργκιουσον, ΜακΓκιν (90’+2’ Κέρτις) - ΜακΤόμινεϊ – Σάνκλαντ (90’+2’ Άνταμς)

Βραζιλία (Αντσελότι): Άλισον - Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος (82’ Άλεξ Σάντρο) - Γκιμαράες, Κασεμίρο (66’ Φαμπίνιο), Πακετά (66’ Μαρτινέλι) – Ραγιάν (82’ Έντρικ), Βινίσιους, Κούνια (76’ Νεϊμάρ)

Διαιτητής: Σέζαρ Ράμος (Μεξικό)

Το πρόγραμμα του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική:

Κυριακή 14/6

Βραζιλία-Μαρόκο 1-1

(21' Σαϊμπάρι - 31' Βινίσιους)

Αϊτή-Σκωτία 0-1

(28' ΜακΓκίν)

2η αγωνιστική:

Σάββατο 20/6

Σκωτία-Μαρόκο 0-1

(2' Σαϊμπάρι)

Βραζιλία-Αϊτή 0-3

(23', 36' Κούνια, 45+3' Βινίσιους)

3η αγωνιστική:

Πέμπτη 25/6

Μαρόκο-Αϊτή 4-2

(39' Χακίμι, 45+1' Σαϊμπάρι, 78' Ραχίμι, 89' Γιασίν - 10' Ζοζέφ, 43' Ισίντορ)

Σκωτία-Βραζιλία 0-3

(7', 45+3' Βινίσιους, 60' Κούνια)

H βαθμολογία του 3ου ομίλου:

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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