Γνωστό έγινε το πρώτο ζευγάρι των «16» του Μουντιάλ, καθώς ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο το Σάββατο στις 20:00 στο Χιούστον.

Η Βραζιλία θα μάθει απόψε τον αντίπαλό της από το ζευγάρι της Ακτής Ελεφαντοστού με τη Νορβηγία (20:00), ενώ το ίδιο ισχύει και για την Παραγουάη που περιμένει τον νικητή του Γαλλία-Σουηδία (02:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Φάση των «32»

1. 28/06 22:00 Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

2. 29/06 20:00 Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1

3. 29/06 23:30 Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

4. 30/06 04:00 Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

5. 30/06 20:00 Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία

6. 01/07 00:00 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία

7. 01/07 04:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Iσημερινός

8. 01/07 19:00 Ατλάντα: Αγγλία-Κονγκό

9. 01/07 23:00 Σιάτλ: Βέλγιο-Σενεγάλη

10. 02/07 03:00 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία

11. 02/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία-Αυστρία

12. 03/07 02:00 Τορόντο: Πορτογαλία-Κροατία

13. 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία

14. 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος

15. 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο

16. 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία-Γκάνα

Φάση των «16»

(1) 04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς-Μαρόκο

(2) 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Νικητής 6

(3) 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νικητής 5

(4) 06/07 03:00 Μέξικο Σίτι: Νικητής 7 - Νικητής 8

(5) 06/07 22:00 Ντάλας: Νικητής 12 - Νικητής 11

(6) 07/07 03:00 Σιάτλ: Νικητής 10 - Νικητής 9

(7) 07/07 19:00 Ατλάντα: Νικητής 15 - Νικητής 14

(8) 07/07 23:00 Βανκούβερ: Νικητής 13 - Νικητής 16

Προημιτελικά

(Α) 09/07 23:00 Βοστώνη: Νικητής (2) - Νικητής (1)

(Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (5) - Νικητής (6)

(Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι: Νικητής (3) - Νικητής (4)

(Δ) 12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)

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