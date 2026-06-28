Πήγαν στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ και ερωτεύτηκαν το ranch dressing

Πολύ πριν η κουλτούρα της Νότιας Κορέας γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, που συνδιοργανώθηκε από τη χώρα της Ασίας, σύστησε στον πλανήτη το τραγανό τηγανητό κοτόπουλό της. Οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν τη Νότια Αφρική για το Μουντιάλ του 2010 δοκίμασαν το biltong, το παραδοσιακό αποξηραμένο και κρέας με καρυκεύματα. Και όταν η Βραζιλία φιλοξένησε τη διοργάνωση τέσσερα χρόνια αργότερα, η παγωμένη καϊπιρίνια έγινε πασίγνωστη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελούσε ανέκαθεν μια βιτρίνα της γαστρονομικής κουλτούρας της διοργανώτριας χώρας. Και η φετινή διοργάνωση δεν αποτελεί εξαίρεση.

Οι τουρίστες που γνωρίζουν για πρώτη φορά την αμερικανική κουζίνα δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το ranch dressing, τη λευκή σάλτσα που παρασκευάζεται κυρίως από βουτυρόγαλα, φυτικό λάδι και μπαχαρικά.

Οι φίλαθλοι έχουν ενθουσιαστεί τόσο πολύ με τη σάλτσα, αναφέρει το CNN, ώστε να δημιουργούνται προβλήματα στα αεροδρόμια με τα μπουκάλια της σάλτσας που οι ταξιδιώτες προσπαθούν να περάσουν μέσα στις χειραποσκευές τους.

«Ναι... η χειραποσκευή σας δεν σχεδιάστηκε ακριβώς για... τέσσερα μπουκάλια ranch dressing» έγραψε η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ, που είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους ασφαλείας, σε ανάρτησή της στο Instagram την περασμένη εβδομάδα.

«Αν επισκέπτεστε τις ΗΠΑ για ένα πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός και ανακαλύψετε τη RANCH όσο είστε εδώ... παρακαλούμε βάλτε τη στις παραδοτέες αποσκευές σας κατά την επιστροφή» συνέχιζε η ανάρτηση.

Το αγαπημένο ντρέσινγκ της Αμερικής

Σήμερα, η ranch είναι το δημοφιλέστερο ντρέσινγκ για σαλάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως σάλτσα για φτερούγες κοτόπουλου, πίτσα και πολλά ακόμη φαγητά.

Η ιστορία της ξεκινά τη δεκαετία του 1950, όταν ένας υδραυλικός που εργαζόταν στην Αλάσκα αναζητούσε έναν δημιουργικό τρόπο να κάνει πιο ενδιαφέροντα τα γεύματα που μαγείρευε για τους συναδέλφους του. Αργότερα, όταν συνταξιοδοτήθηκε και εγκαταστάθηκε σε ένα τουριστικό ράντσο στην Καλιφόρνια, άρχισε να πουλά τα μίγματα μπαχαρικών της συνταγής του μέσω ταχυδρομείου.

Η επιτυχία τους προσέλκυσε την εταιρεία Clorox, η οποία αγόρασε τη Hidden Valley Ranch το 1972. Η εταιρεία έβαλε το dressing σε μπουκάλι και το έβγαλε στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Πλέον, η σάλτσα παράγεται από αμέτρητες εταιρείες σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία της Hidden Valley Ranch, οι πωλήσεις της ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια τον τελευταίο χρόνο.

Πηγή: skai.gr

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