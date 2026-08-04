Ντόνα Μιλς: Στα 85 της στο OnlyFans – Ξυπόλυτη στο πατητήρι για χάρη θαυμαστή...

Η Ντόνα Μιλς αποκάλυψε την πιο ασυνήθιστη απαίτηση που έχει δεχτεί από θαυμαστή της, λίγες μόλις ημέρες μετά την είσοδό της στο OnlyFans.

Η 85χρονη ηθοποιός, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη σειρά «Knots Landing», δημιούργησε λογαριασμό στη συνδρομητική πλατφόρμα, επιδιώκοντας, όπως εξήγησε, μία πιο προσωπική και άμεση επικοινωνία με το κοινό που την ακολουθεί εδώ και δεκαετίες. Μιλώντας στην εκπομπή «Entertainment Tonight», η Μιλς αποκάλυψε ότι τα πιο «ακραία» αιτήματα που έχει λάβει μέχρι στιγμής συνδέονται με τον αμπελώνα της.

Της ζήτησαν να βιντεοσκοπηθεί ενώ πατά σταφύλια

«Κάποιος θέλει να με βιντεοσκοπήσει ή να βιντεοσκοπήσω τον εαυτό μου ενώ πατάω τα σταφύλια», ανέφερε η ηθοποιός. Ο παρουσιαστής τη ρώτησε εάν το πραγματικό ενδιαφέρον του θαυμαστή αφορούσε τα πόδια και τα δάχτυλά της.

«Ναι, μάλλον», απάντησε η Μιλς. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που διεγείρονται από τα δάχτυλα των ποδιών, υποθέτω». Η ηθοποιός ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο αίτημα και να μοιραστεί το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της.

'Knots Landing' star Donna Mills opens up about her decision to launch an OnlyFans at 85 while looking back on her career during her ET Then & Now. pic.twitter.com/Pn8H6LinuA — Entertainment Tonight (@etnow) August 3, 2026

«Δεν ήξερα καν τι ήταν το OnlyFans»

Η Ντόνα Μιλς παραδέχτηκε ότι, όταν δέχτηκε αρχικά την πρόταση να ανοίξει λογαριασμό στην πλατφόρμα, δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για αυτήν. «Δεν ήξερα τι ήταν το OnlyFans. Δεν είχα ιδέα», είπε. «Ήρθαν σε εμένα και ρώτησα τον ατζέντη μου: “Τι είναι το OnlyFans;”. Μου απάντησαν: “Είναι κάτι σαν πλατφόρμα μόνο για ενηλίκους. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις να συναντηθείς μαζί τους;”».

Η ηθοποιός αποφάσισε να ακούσει την πρόταση των υπευθύνων και να ενημερωθεί για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα. «Μου είπαν: “Δεν χρειάζεται να κάνεις γυμνό. Μπορείς να το κάνεις ακριβώς όπως θέλεις εσύ”», εξήγησε.

Η πρωταγωνίστρια δήλωσε ενθουσιασμένη με το νέο της εγχείρημα και με τη δυνατότητα να επικοινωνεί άμεσα με τους θαυμαστές της. «Είμαι ειλικρινά χαρούμενη που το κάνω και που αλληλεπιδρώ με τους θαυμαστές», ανέφερε. «Όταν έκλεισα τα 85, σκέφτηκα: “Θεέ μου, είμαι ηλικιωμένη”. Αλλά δεν είμαι. Δεν αισθάνομαι ηλικιωμένη. Δεν νομίζω ότι δείχνω ηλικιωμένη. Και αν αυτό σημαίνει να είσαι 85, τότε εντάξει, είμαι μέσα», είπε.

Η Ντόνα Μιλς έχει διευκρινίσει ότι ο λογαριασμός της δεν θα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε προκλητικό περιεχόμενο. Αντιθέτως, σκοπεύει να παρουσιάζει στιγμές από την καθημερινότητά της, υλικό από τα παρασκήνια και προσωπικές συνομιλίες με τους θαυμαστές της.

«Θα μοιράζομαι κομμάτια από την καθημερινή μου ζωή, στιγμές από τα παρασκήνια και θα έχω πραγματικές συζητήσεις με τους θαυμαστές που βρίσκονται δίπλα μου σε όλη αυτή τη διαδρομή», είχε δηλώσει στο «People». «Για εμένα είναι ακόμη ένας τρόπος να περνάω ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους που έκαναν δυνατή την καριέρα μου, παραμένοντας πάντοτε πιστή στον εαυτό μου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

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