Μουντιάλ... και για τις Wags της Εθνικής Αγγλίας: Σε κρουαζιερόπλοιο 1 δισ. λιρών στο Κατάρ

Η αποστολή της εθνικής ομάδας της Αγγλίας θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στο Κατάρ για το Παγκόσμιο Κύπελλο και μαζί της θα ταξιδέψουν στην αραβική χώρα, όπως συμβαίνει σε κάθε τουρνουά, και οι σύζυγοι και σύντροφοι των παικτών.

Οι... περίφημες WAGs θα διαμείνουν σε υπερπολυτελές κρουαζιερόπλοιο αξίας ενός δισεκατομμυρίου λιρών, όπου τα πακέτα διαμονής ξεπερνούν τα 6.000£ έκαστο!

Το MSC Europa θα αγκυροβολήσει στην ακτή της Ντόχα με συνολικά 6.762 επιβάτες, εκ των οποίων θα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι σύζυγοι των Χάρι Μαγκουάιρ, Τζόρνταν Πίκφορντ, Χάρι Κέιν και Κϊεραν Τρίπιερ, καθώς και η σύντροφος του Τζακ Γκρίλις.

Και όταν δεν θα βρίσκονται για τους αγώνες ή για βόλτα στην Ντόχα, θα έχουν την ευκαιρία να να κολυμπήσουν σε μία από τις έξι πισίνες του πλοίου ή να γευματίσουν σε κάποιο από τα 33 του εστιατόρια...

🤩 Giant slides

🏊 Six swimming pools

🍿 A huge theatre



