Τζόαν Κόλινς: Η θεαματική αλλαγή στα μαλλιά για τον νέο της ρόλο

Λίγες ημέρες μετά την καθηλωτική της εμφάνιση στο Φεστιβάλ των Καννών, η θρυλική ηθοποιός Τζόαν Κόλινς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας στην οποία πρωταγωνιστεί, με τίτλο «The Bitter End» (γνωστή και ως «The Duchess and I»).

Η 92χρονη σταρ εξέπληξε τους θαυμαστές της εμφανιζόμενη με ένα εντελώς διαφορετικό λουκ, καθώς οι νέες λήψεις αποκάλυψαν ένα σινιόν εποχής. Η αλλαγή οφείλεται στο νέο της ρόλο αφού υποδύεται την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον.

Στα στιγμιότυπα ποζάρει στο πλευρό των λαμπερών συμπρωταγωνιστών της: αρχικά με ένα ασορτί ροζ σύνολο με ανοίγματα δίπλα στην Ιζαμπέλα Ροσελίνι και στη συνέχεια με τον Τσαρλς Ντανς φορώντας ένα κομψό λευκό σακάκι και τοπ. Σε άλλη λήψη εμφανίζεται με τον Γάλλο ηθοποιό Λοράν Λαφίτ, ενώ στο τελευταίο καρέ κλέβει τις εντυπώσεις κρατώντας στην αγκαλιά της ένα χαριτωμένο παγκ ονόματι «Τζούνιορ».

«Λάτρεψα το γύρισμα και να διασκεδάζω εκτός πλατό με τους συμπρωταγωνιστές μου στο #myduchess», έγραψε στη λεζάντα η σταρ.

Παράλληλα, η εμφάνισή της στις Κάννες σχολιάστηκε έντονα, καθώς η ηθοποιός επέλεξε μια εντυπωσιακή, γλυπτική δημιουργία Stephane Rolland σε λευκό χρώμα, την οποία συνδύασε με μαύρα γάντια όπερας και διαμαντένια κοσμήματα.

Το φιλμ, για το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία πρεμιέρας, επικεντρώνεται στη ζωή της Γουόλις Σίμπσον, συζύγου του πρίγκιπα Εδουάρδου, δούκα του Ουίνδσορ. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «ένας σκανδαλώδης ρομαντικός δεσμός μεταξύ μιας Αμερικανίδας κοσμικής και ενός μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας οδηγεί σε μια ιστορική παραίτηση από τον θρόνο. Δεκαετίες αργότερα όμως, η δούκισσα του Ουίνδσορ έρχεται αντιμέτωπη με απροσδόκητες προκλήσεις στην προχωρημένη ηλικία της».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Λουίζ Φενέλ (Louise Fennell), μητέρα της γνωστής σκηνοθέτιδας του «Saltburn», Έμεραλντ Φενέλ (Emerald Fennell), σύμφωνα με το βρετανικό Hello!.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μιράντα Ρίτσαρντσον (Miranda Richardson), Άιβς Χεκ (Yves Heck), Ροξάν Ντουράν (Roxane Duran), Τζιλ Μπέικερ (Jill Baker), Λάμπερτ Γουίλσον (Lambert Wilson), Φιλίπ Σπολ (Philippe Spall), Ρίτσαρντ Μικ (Richard Meek) και Ντέιβιντ Μπάμπερ (David Bamber).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.