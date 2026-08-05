Τομ Χόλαντ: Αμοιβή-μαμούθ έως 25 εκατ. δολάρια για τη νέα ταινία «Spider-Man»

Έως και 25 εκατ. δολάρια θα μπορούσε να εισπράξει ο Τομ Χόλαντ από τη νέα ταινία «Spider-Man: Brand New Day», μετά τη σαρωτική πορεία της στα διεθνή ταμεία. Ο 30χρονος ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του Πίτερ Πάρκερ και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η βασική αμοιβή του μαζί με τα μπόνους που συνδέονται με τις εισπράξεις μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 20 και 25 εκατ. δολαρίων.

Έσπασε το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»

Η ταινία συγκέντρωσε 360 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, ξεπερνώντας τα 357,1 εκατ. δολάρια με τα οποία είχε ανοίξει το «Avengers: Endgame» το 2019.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών στη βορειοαμερικανική αγορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το «Brand New Day» συγκέντρωσε 932 εκατ. δολάρια το πρώτο τετραήμερο, καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο παγκόσμιο κινηματογραφικό άνοιγμα μετά το «Endgame».

Μέσα σε μόλις έξι ημέρες, οι συνολικές εισπράξεις έφτασαν τα 1,05 δισ. δολάρια, καθιστώντας την ταινία τη δεύτερη ταχύτερη στην ιστορία που ξεπερνά το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου. Το «Avengers: Endgame» εξακολουθεί να κατέχει το σχετικό ρεκόρ, έχοντας συγκεντρώσει 1,2 δισ. δολάρια κατά το παγκόσμιο άνοιγμά του.

See how much money Tom Holland, Andrew Garfield, and Tobey Maguire were reportedly paid for each of their #SpiderMan movieshttps://t.co/lUOwXaNcD9 — JustJared.com (@JustJared) August 4, 2026

Από τις 250.000 στα 25 εκατ. δολάρια

Η οικονομική εξέλιξη του Τομ Χόλαντ μέσα στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel είναι εντυπωσιακή. Όταν έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως Spider-Man στο «Captain America: Civil War» το 2016, φέρεται να έλαβε περίπου 250.000 δολάρια. Για το «Spider-Man: Homecoming» του 2017, η βασική αμοιβή του υπολογίζεται στις 500.000 δολάρια, ενώ μαζί με τα μπόνους φέρεται να έφτασε περίπου το 1,5 εκατ. δολάρια.

Στη συνέχεια, οι απολαβές του αυξήθηκαν κατακόρυφα:

«Spider-Man: Far From Home»: περίπου 4 εκατ. δολάρια

«Spider-Man: No Way Home»: περίπου 10 εκατ. δολάρια

«Spider-Man: Brand New Day»: εκτιμώμενα έσοδα 20-25 εκατ. δολαρίων μαζί με τα μπόνους

Οι αμοιβές του Άντριου Γκάρφιλντ και του Τόμπι Μαγκουάιρ

Συγκριτικά, ο Άντριου Γκάρφιλντ φέρεται να έλαβε 500.000 δολάρια για το «The Amazing Spider-Man» του 2012. Το αρχικό συμβόλαιό του προέβλεπε περίπου 1 εκατ. δολάρια για τη δεύτερη ταινία και 2 εκατ. δολάρια για μία τρίτη, η οποία τελικά δεν γυρίστηκε.

Ο Τόμπι Μαγκουάιρ, από την άλλη πλευρά, είχε εξασφαλίσει ορισμένες από τις πιο επικερδείς συμφωνίες στην ιστορία των ταινιών με υπερήρωες.

Για το πρώτο «Spider-Man» του Σαμ Ράιμι το 2002 φέρεται να πληρώθηκε 4 εκατ. δολάρια. Η αμοιβή του αυξήθηκε στα 17,5 εκατ. δολάρια για το «Spider-Man 2», μαζί με ποσοστό επί των εισπράξεων, ενώ για την τρίτη ταινία υπολογίζεται ότι έλαβε 15 εκατ. δολάρια και επιπλέον ποσοστό 7,5%. Το «Spider-Man: Brand New Day», στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης η Ζεντάγια και η Σέιντι Σινκ, γυρίστηκε με προϋπολογισμό περίπου 225 εκατ. δολαρίων.

Μετά την εμπορική επιτυχία της ταινίας, ο επικεφαλής του κινηματογραφικού τμήματος της Sony Pictures, Τομ Ρόθμαν, δήλωσε αισιόδοξος για το μέλλον των αιθουσών, απορρίπτοντας την άποψη ότι η παραδοσιακή κινηματογραφική αγορά βρίσκεται κοντά στο τέλος της. Όπως υποστήριξε, η επιτυχία του «Spider-Man» αποδεικνύει ότι το κοινό εξακολουθεί να πηγαίνει μαζικά στις αίθουσες όταν υπάρχει μια ταινία που δημιουργεί πραγματικό ενδιαφέρον.

Πηγή: skai.gr

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