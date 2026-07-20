Θρίαμβος Τσιτσιπά στο Gstaad: Η Rolex συγχαίρει τον σπουδαίο πρεσβευτή της

Η Rolex Hellas συγχαίρει τον Στέφανο Τσιτσιπά για την κατάκτηση του τίτλου στο EFG Swiss Open Gstaad, με την οποία ολοκλήρωσε μια εξαιρετική εβδομάδα στα χωμάτινα γήπεδα της ιστορικής διοργάνωσης και πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική επιτυχία στην πορεία του στο παγκόσμιο τένις.

Σε έναν συναρπαστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό τελικό, ο Έλληνας τενίστας διατήρησε τη συγκέντρωση και τον έλεγχο μέχρι τον τελευταίο πόντο, επικρατώντας του Βέλγου Raphaël Collignon με 2–1 σετ (6–4, 6–7, 6–3) και κατακτώντας τον 13ο τίτλο ATP της καριέρας του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εντάχθηκε στην οικογένεια της Rolex το 2018 και έχει εδραιώσει την παρουσία του στις κορυφαίες διοργανώσεις, αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις. Έχοντας φτάσει μέχρι το Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης καθώς και σε δύο τελικούς τουρνουά Grand Slam®, συνεχίζει να διακρίνεται για την αγωνιστικότητα και την αφοσίωσή του στο άθλημα.

Η φετινή επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον 27χρονο τενίστα, έπειτα από μια απαιτητική αγωνιστική περίοδο. Επιστρέφοντας στο Gstaad, ένα τουρνουά που είχε χαρακτηρίσει «έρωτα με την πρώτη ματιά» κατά την πρώτη συμμετοχή του πριν από δύο χρόνια, πέτυχε τον στόχο του και πρόσθεσε ακόμη έναν σημαντικό τίτλο στην καριέρα του.