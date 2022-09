Ουίλιαμ, Κέιτ, Χάρι και Μέγκαν μαζί στο κάστρο Ουίνδσορ- Δείτε βίντεο

Ο Oυίλιαμ και η Κέιτ, νέος Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας αντίστοιχα από κοινού με τον Χάρι και την Μέγκαν έφτασαν στο Ουίνδσορ και χαιρέτισαν τα πλήθη κόστου που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Κάστρο του Ουίνδσορ μετά τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη δημόσια εμφάνιση των Ουίλιαμ, Κέιτ, Χάρι και Μέγκαν μετά τον θάνατο της Βασίλισσας.

Όλοι τους αφιέρωσαν χρόνο για να διαβάσουν τα αφιερώματα και να δουν τα λουλούδια που είχαν τοποθετηθεί έξω από το κάστρο καθώς τα πλήθη χειροκροτούσαν και επευφημούσαν.

Στη συνέχεια, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μίλησαν με τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί έξω από το κάστρο.

Ο Χάρι και η Μέγκαν μίλησαν επίσης με τον κόσμο, κάνοντας χειραψίες με αρκετούς πολίτες.

Ο Ουίλιαμ, απέδωσε ένα συγκινητικό φόρο τιμής στη γιαγιά του, βασίλισσα Ελισάβετ Β'.

«Ήξερα ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν, αλλά θα περάσει αρκετός καιρός πριν η πραγματικότητα της ζωής χωρίς τη γιαγιά θα αισθανθεί πραγματικά αληθινή», είπε ο πρίγκιπας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως η πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Εδουάρδος και ο πρίγκιπας Άντριου έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της βασίλισσας μετά από μια ιδιωτική τελετή προσευχής στο Μπαλμόραλ.

