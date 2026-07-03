Τέιλορ Σουίφτ-Τράβις Κέλσι: Γιορτάζουν τον γάμο τους με δωρεά 26 εκατ. δολαρίων

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, λίγο πριν τον γάμο τους στο Madison Square Garden, προχώρησαν σε μια γενναιόδωρη δωρεά ύψους 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια σειρά από φιλανθρωπικές οργανώσεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της τραγουδίστριας, τα χρήματα μοιράστηκαν σε 20 φορείς. Ανάμεσά τους, εννέα οργανώσεις έχουν ως βάση τους τη Νέα Υόρκη, όπως η τράπεζα τροφίμων Food Bank For NYC, ο οργανισμός City Harvest, καθώς και το Musical Mentors, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο στο οποίο δάσκαλοι της μουσικής παραδίδουν δωρεάν μαθήματα σε παιδιά φτωχών οικογενειών, όπως αναφέρει το AP.

Taylor Swift and Travis Kelce donated $26 million to charities this week ahead of their wedding on Friday at Madison Square Garden. https://t.co/0ATqORQdNG — FORTUNE (@FortuneMagazine) July 3, 2026

Αν και το ακριβές ποσό που έλαβε η κάθε οργάνωση δεν έγινε γνωστό, ορισμένοι από τους φορείς εδρεύουν σε περιοχές όπου το ζευγάρι δραστηριοποιείται ή έχει ζήσει στο παρελθόν. Ανάμεσά τους είναι η Τράπεζα Τροφίμων του Ρόουντ Άιλαντ όπου η κορυφαία τραγουδίστρια διαθέτει έπαυλη στο Watch Hill αλλά και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο Children's Mercy στο Κάνσας Σίτι του Μισούρι, την πόλη όπου ο Τράβις Κέλσι αγωνίζεται με τους Chiefs.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν το Imagination Library της Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), ένα πρόγραμμα δωρεάν διανομής βιβλίων για παιδιά, η Φιλοζωική Εταιρεία «ASPCA», καθώς και ο οργανισμός Feeding America.

Taylor Swift and Travis Kelce give $26M to local and national charities, supporting food banks and education ahead of their NYC wedding. https://t.co/FV3kDWtN4i — Insider (@thisisinsider) July 3, 2026

Αυτή η μοναδική κίνηση λίγο πριν από τον γάμο τους, έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχες πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι η πολυβραβευμένη ερμηνεύτρια είχε δωρίσει εκατομμύρια δολάρια σε τοπικές τράπεζες τροφίμων, πριν από κάθε σταθμό της περιοδείας της «Eras Tour». Από την πλευρά του, ο Κέλσι έχει βραβευτεί επανειλημμένα από την ομάδα του για τη συμμετοχή του σε κοινωνικές δράσεις, ενώ έχει ιδρύσει τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Eighty-Seven & Running», ο οποίος στηρίζει παιδιά και νέους στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και των τεχνών.

Η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2023 και μέχρι σήμερα έχει αποτυπωθεί σε αμέτρητα στιγμιότυπα με την τραγουδίστρια να πανηγυρίζει έντονα στις κερκίδες των Chiefs, αλλά και τον Κέλσι να δίνει το «παρών» χορεύοντας στις συναυλίες της «Eras Tour», ανά τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

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