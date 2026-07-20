Η 22χρονη κόρη του ηθοποιού υποστηρίζει ότι συντηρεί μόνη της τον εαυτό της από τα 18 και αποδίδει την οικονομική της επιτυχία στο OnlyFans. Η Σάμι Σιν απάντησε στις φήμες που θέλουν τον πατέρα της, Τσάρλι Σιν, να χρηματοδοτεί τον πολυτελή τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει λάβει χρήματα από εκείνον εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Η 22χρονη δημιουργός περιεχομένου δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, απαντώντας σε σχόλιο χρήστη που υποστήριζε ότι ο διάσημος ηθοποιός καλύπτει τα έξοδά της. «Αν είχα τα χρήματα του μπαμπά μου, θα το παραδεχόμουν. Θα σας το έλεγα», ανέφερε αρχικά.

«Συντηρώ μόνη μου τον εαυτό μου από τα 18»

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα σχόλια την εκνευρίζουν, καθώς, όπως υποστηρίζει, είναι οικονομικά ανεξάρτητη από την ενηλικίωσή της. «Αυτός ο άνθρωπος δεν μου έχει δώσει ούτε δεκάρα εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητη από τα 18 μου», είπε.

Η Σάμι αναφέρθηκε, επίσης, στην 21χρονη αδελφή της, Λόλα, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας τους φέρεται να της αγόρασε ένα αυτοκίνητο, πληρώνοντας ολόκληρο το ποσό με μετρητά. Όταν η ίδια πληροφορήθηκε την αγορά, ζήτησε από τον Τσάρλι Σιν να της αγοράσει ένα άλογο αντίστοιχης αξίας. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, αυτή ήταν και η τελευταία φορά που μίλησαν, πριν από μερικές εβδομάδες.

Η απάντηση για το παραθαλάσσιο σπίτι

Η Σάμι Σιν θέλησε ακόμη να ξεκαθαρίσει ότι ο πατέρας της δεν πλήρωσε για το νέο παραθαλάσσιο σπίτι της, το οποίο παρουσίασε πρόσφατα μέσα από βίντεο στο TikTok. Στο σχετικό απόσπασμα ξενάγησε τους διαδικτυακούς ακολούθους της στο άδειο ακόμη σπίτι, το οποίο βρίσκεται λίγα μόλις βήματα από τη θάλασσα, ενώ μίλησε και για τα σχέδια διακόσμησης του χώρου.

Απαντώντας σε όσους απέδωσαν την αγορά στην οικονομική στήριξη του πατέρα της, η 22χρονη έδειξε το στήθος της και δήλωσε με χιουμοριστικό τρόπο ότι εκείνο ήταν που πλήρωσε το σπίτι, προτρέποντας το κοινό να εγγραφεί στον λογαριασμό της.

Τα εκατομμύρια από το OnlyFans

Η Σάμι Σιν δημιούργησε λογαριασμό στο OnlyFans το 2022 και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 είχε αποκομίσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια από τη δραστηριότητά της στην πλατφόρμα.

Ο Τσάρλι Σιν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν υποστηρίζει την επαγγελματική επιλογή της μεγαλύτερης κόρης του, αφήνοντας αιχμές για την πρώην σύζυγό του, Ντενίζ Ρίτσαρντς. Ο Τσάρλι Σιν και η Ντενίζ Ρίτσαρντς παντρεύτηκαν το 2002 και χώρισαν το 2006, έχοντας αποκτήσει μαζί τη Σάμι και τη Λόλα.

Πηγή: skai.gr

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