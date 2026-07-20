Η Σίντνεϊ Σουίνι μπορεί να μην κατάφερε να εξασφαλίσει μια υποψηφιότητα στα Primetime Emmy για την ερμηνεία της στον τρίτο κύκλο του «Euphoria», ωστόσο δεν φαίνεται να αφήνει την απογοήτευση να επηρεάσει τα επαγγελματικά της σχέδια. Η 28χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα νέο, παιχνιδιάρικο βίντεο, μέσα από το οποίο προωθεί τη συλλογή εσωρούχων του προσωπικού της brand, SYRN.

Το βίντεο από το τροχόσπιτό της

Στο σχετικό απόσπασμα, η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανίζεται να χορεύει μέσα στο τροχόσπιτό της, φορώντας κομμάτια από τη νέα συλλογή της εταιρείας της. Η πρωταγωνίστρια του «The Housemaid» λάνσαρε τη SYRN τον Ιανουάριο και έκτοτε αποτελεί η ίδια το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας, δημοσιεύοντας συχνά φωτογραφίες και βίντεο με τα προϊόντα της εταιρείας.

Εκτός υποψηφιοτήτων για τα Emmy

Παρότι οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες φαίνεται να εξελίσσονται θετικά, η Σίντνεϊ Σουίνι δέχθηκε ένα πλήγμα σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στις υποψηφιότητες για το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά στα Emmy.

Η ηθοποιός είχε κερδίσει θετικά σχόλια για την ερμηνεία της ως Κάσι Χάουαρντ στον τρίτο κύκλο του «Euphoria». Ωστόσο, η ιδιαίτερα τολμηρή ιστορία του χαρακτήρα της, η οποία συνδέθηκε με το OnlyFans και τη βιομηχανία του σεξ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια στιγμή, η Ζεντάγια, με την οποία δημοσιεύματα θέλουν τη Σίντνεϊ Σουίνι να διατηρεί ανταγωνιστική σχέση, απέσπασε υποψηφιότητα Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Ρου στη δημοφιλή σειρά. Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την προβολή του τελευταίου επεισοδίου και έπειτα από συνεχείς αντιδράσεις για το προκλητικό περιεχόμενο, ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, αναφέρθηκε δημόσια στην κριτική.

Μιλώντας στην εκπομπή «Real Time with Bill Maher», εξήγησε ότι επέλεξε να εντάξει το OnlyFans στην ιστορία της Κάσι επειδή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα. «Αν κοιτάξει κανείς το OnlyFans, βγάζει, σχεδόν, όσα χρήματα βγάζει και το Χόλιγουντ. Δεν πρόκειται για μια περιθωριακή δραστηριότητα, αλλά για μια τεράστια επιχείρηση», ανέφερε. Όπως υποστήριξε, πολλοί νέοι άνθρωποι μπορεί να απορρίπτουν την προοπτική μιας συμβατικής εργασίας και να στρέφονται στην παραγωγή προσωπικού περιεχομένου, αναζητώντας γρήγορο και εύκολο εισόδημα.

Πηγή: skai.gr

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