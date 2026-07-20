Ο Ματ Ντέιμον διανύει μία από τις σημαντικότερες περιόδους της καριέρας του, έχοντας αναλάβει τον ρόλο του Οδυσσέα στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν. Με αφορμή τη νέα ταινία, ο 55χρονος ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο «People» και μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο άλλαξαν οι προτεραιότητές του μετά τη συμπλήρωση των 50 ετών.

«Ο χρόνος είναι το πολυτιμότερο αγαθό»

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε ότι, περνώντας στην άλλη πλευρά των 50, άρχισε να συνειδητοποιεί περισσότερο πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος. «Για μένα, ο χρόνος άρχισε να μοιάζει με το πολυτιμότερο αγαθό που υπάρχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θέλει πλέον να επιλέγει συνειδητά πώς και με ποιους τον περνά. Όπως είπε, δεν επιθυμεί να σπαταλά την ενέργειά του σε πράγματα που δεν τον εκφράζουν, αλλά να αφιερώνεται σε όσα έχουν πραγματική σημασία για εκείνον.

Οι τρεις βασικές προτεραιότητές του

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο επικεντρώνεται σε τρία πράγματα: την οικογένειά του, την εργασία του και τη Water.org. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ίδρυσε το 2009, με στόχο να προσφέρει πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής σε ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη ζωή του γεμάτη, καθώς προσπαθεί να εξισορροπεί τις προσωπικές του σχέσεις, τη δημιουργική εργασία και την κοινωνική προσφορά.

Η οικογένεια μπαίνει σε μια νέα φάση

Ο ηθοποιός ζει στο Μπρούκλιν με τη σύζυγό του, Λουτσιάνα, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2005. Μαζί έχουν μεγαλώσει τέσσερις κόρες. Καθώς οι δύο μεγαλύτερες κόρες τους έχουν ήδη φύγει από το πατρικό σπίτι, ο Ματ Ντέιμον παραδέχτηκε ότι η οικογένεια πλησιάζει σταδιακά στη φάση της «άδειας φωλιάς».

«Γνωρίζοντας πόσο γρήγορα περνούν αυτά τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και να κρατήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε αυτές τις στιγμές», είπε.

Τα επαγγελματικά σχέδια με τον Μπεν Άφλεκ

Στον επαγγελματικό τομέα, βασικός στόχος του είναι η ανάπτυξη της εταιρείας παραγωγής Artist’s Equity, την οποία δημιούργησε μαζί με τον επί χρόνια φίλο και συνεργάτη του, Μπεν Άφλεκ. Οι δύο ηθοποιοί επιθυμούν να παράγουν ταινίες που ανταποκρίνονται στο αρχικό όραμα της εταιρείας τους και τους επιτρέπουν να εργάζονται με μεγαλύτερη δημιουργική ελευθερία.

Ο Ματ Ντέιμον τόνισε ότι δεν αισθάνεται πλέον την ανάγκη να κυνηγά συνεχώς την επόμενη επιτυχία. «Έχω ηρεμήσει λίγο. Θέλω να κάνω εξαιρετική δουλειά με τους δικούς μου όρους και σε σχέδια στα οποία πιστεύω πραγματικά», ανέφερε.

Στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα. Ο ηθοποιός συνέδεσε τη διαδρομή του μυθικού ήρωα με τη δική του στάση απέναντι στη ζωή, λέγοντας ότι προσπαθεί να διαχωρίζει όσα μπορεί να ελέγξει από εκείνα που δεν εξαρτώνται από τον ίδιο.

Ο Ματ Ντέιμον παραδέχτηκε ότι, όσο περνούν τα χρόνια, ο άνθρωπος αναγκάζεται να αποδεχτεί πως δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. «Ζεις αρκετά και συμβαίνουν πράγματα. Η τραγωδία σε επισκέπτεται, ανεξάρτητα από το ποιος είσαι. Πρέπει να αποδεχτείς όσα συμβαίνουν», δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

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