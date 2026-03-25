«Quietcation»: Ποια είναι η νέα τάση στις διακοπές και ποιο ελληνικό νησί κατακτά την πρώτη θέση;

Tης Μαρίνας Χαραλάμπους

Ξεχάστε τα πολύβοα beach bars, τις ατελείωτες ουρές στα αξιοθέατα και το συνεχές κυνήγι της τέλειας φωτογραφίας για το Instagram. Το 2026 φέρνει μαζί του μια νέα, αναζωογονητική τάση στα ταξίδια: το «quietcation». Η ανάγκη για πραγματική αποσύνδεση μετατρέπει την ησυχία στο απόλυτο «προϊόν» πολυτελείας, και ένα ελληνικό νησί φαίνεται πως το προσφέρει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο.

Τι είναι το «Quietcation»;

Ο όρος προέρχεται από το συνδυασμό των λέξεων quiet (ησυχία) και vacation (διακοπές). Πρόκειται για το κίνημα που εστιάζει στην άνεση, τη σιωπή και τη φυγή από τους εξαντλητικούς ρυθμούς της σύγχρονης ψηφιακής κουλτούρας.

Σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου, όπως ο Hector Hughes, συνιδρυτής της εταιρείας «Unplugged», η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στο κίνημα του digital detox (ψηφιακή αποτοξίνωση) στην Ευρώπη, η αλλαγή είναι θεαματική: «Το 2020, η ψηφιακή αποτοξίνωση ήταν κάτι άγνωστο. Σήμερα, πάνω από τους μισούς ταξιδιώτες δηλώνουν πως η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και η κόπωση από τις οθόνες είναι το βασικό τους κίνητρο για να κλείσουν διακοπές».

Quietcation: Ποιο ελληνικό νησί βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου;

Σύμφωνα με τη νέα διεθνή μελέτη της εταιρείας Stasher, η οποία ανέλυσε 94 κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, η Ρόδος αναδείχθηκε η «βασίλισσα» της ηρεμίας για το 2026. Το «Σμαραγδένιο Νησί» κατέλαβε την 1η θέση παγκοσμίως με το εντυπωσιακό σκορ 99,56 στα 100, αφήνοντας πίσω του παραδοσιακά ήσυχους προορισμούς.

Γιατί η Ρόδος κέρδισε την πρωτιά;

Χρόνοι μετακίνησης: Κατέγραψε τον χαμηλότερο μέσο χρόνο μετακίνησης (μόλις 16,5 λεπτά), εκμηδενίζοντας το άγχος των μεταφορών.

Με 89 κατοίκους ανά τ.χλμ., προσφέρει την αίσθηση της απλωσιάς και της ελευθερίας.

Χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης και φωτορύπανσης.

Social Media: Διατηρεί ένα χαμηλό προφίλ «ψηφιακού κορεσμού», επιτρέποντας στον επισκέπτη να ζήσει τη στιγμή χωρίς την πίεση των trends.

Η νέα εποχή του τουρισμού

Η άνοδος του «quietcation» αποδεικνύει ότι ο σύγχρονος ταξιδιώτης δεν αναζητά πλέον μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά ένα «καταφύγιο». Η πρόσβαση στη φύση, τα πάρκα και η ησυχία αποτελούν πλέον τα βασικά κριτήρια επιλογής, με την Ελλάδα να αποδεικνύει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει και σε αυτό το νέο, ποιοτικό μοντέλο τουρισμού.

Πηγή: skai.gr

