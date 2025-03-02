Ελένη Μενεγάκη: Μάτσαρε το παντελόνι της με τις γαλότσες της Μαρίνας της και απολαμβάνει την άνοιξη στα Άχλα

Φυσικά και η Ελένη Μενεγάκη δεν έμεινε στην Αθήνα. Με τον Ματέο Παντζόπουλο και την κόρη τους ταξίδεψαν για την αγαπημένη του Άνδρο και το Onar τους για να περάσουν εκεί το τριήμερο και τις πρώτες μέρες της άνοιξης. Εξάλλου ξεκινάει σιγά σιγά και η σεζόν για την ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρούν εδώ και χρόνια στην υπέροχη παραλία Άχλα, στην ανατολική πλευρά του πανέμορφου νησιού και φυσικά πρέπει να γίνουν πολλά.

Διαβάστε ακόμα : Τάμτα Μαστοράκη- Χρήστος Μπέζας: Η προετοιμασία της νύφης, ο υπέροχος δεύτερος γάμος τους και η είσοδος στη δεξίωση με το Mon Amour του Slimane

Αλλά πέρα από αυτό αυτός ο τόπος είναι για εκείνη το ησυχαστήριό της. Και φυσικά το μέρος που γνώρισε τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τον νυν σύζυγό της. Η Ελένη "δραπετεύει" στα Άχλα σε κάθε ευκαιρία. Και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι και το αναμενόμενο. Και όχι μόνο τώρα που είναι και ελεύθερη επαγγελματικών υποχρεώσεων αφού απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα. Και όταν είχε εκπομπή, εκεί πήγαινε σε κάθε ευκαιρία.

Σε απόσταση αναπνοής από το boutique ξενοδοχείο τους υπάρχει ένα μαγευτικό τοπίο με ένα μικρό ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα. Πράσινο παντού και απόλυτη γαλήνη. Εκεί βρίσκεται και αυτή τη στιγμή απολαμβάνοντας τον τόπο που αγαπά με τους ανθρώπους που αγαπάει. Με φούξια παντελόνι η ίδια ματσαρισμένο τέλεια με τις φούξια γαλότσες της μικρότερης κόρης της που έχει γενέθλια στο τέλος Μαρτίου και κλείνει τα 9! Ευτυχία... Που δεν κρύβεται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.