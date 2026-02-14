Έξι διάσημα ζευγάρια που μεγάλωσαν μαζί - Έρωτες αθλητών, τραγουδιστών, ηθοποιών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Jon Bon Jovi και η σύζυγός του Ντοροθέα Χάρλεϊ αποτελούν παράδειγμα μακροχρόνιας και σταθερής αγάπης στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1980 στο λύκειο Sayreville War Memorial και ο τραγουδιστής δήλωσε ότι ένιωσε ακατανίκητη έλξη από την πρώτη στιγμή.

Ο γάμος τους ξεκίνησε παρορμητικά στο Λας Βέγκας, ωστόσο άντεξε στον χρόνο και στις δοκιμασίες.

Ο δρόμος για την αληθινή αγάπη σπάνια είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, όμως ορισμένα διάσημα ζευγάρια βρήκαν το λιμάνι τους πολύ νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Κόντρα στη φήμη της βιομηχανίας του θεάματος για εφήμερα ειδύλλια και σκάνδαλα, οι συγκεκριμένοι σταρ αποδεικνύουν πως όταν τα θεμέλια είναι γερά, ο έρωτας αντέχει σε κάθε δοκιμασία.

Τζον Μπον Τζόβι (Jon Bon Jovi) - Ντοροθέα Χάρλεϊ (Dorothea Hurley)

Ο θρυλικός frontman των Bon Jovi και η σύζυγός του αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη πως η αγάπη κάθε άλλο παρά «κακό όνομα» έχει, προσφέροντας το κορυφαίο παράδειγμα ενός παρορμητικού γάμου στο Λας Βέγκας που άντεξε στον χρόνο. Γνωρίστηκαν το 1980 στα θρανία του λυκείου Sayreville War Memorial, με τον διάσημο τραγουδιστή να εξομολογείται δεκαετίες μετά στο περιοδικό People πως «ένιωσε μια ακατανίκητη έλξη για εκείνη από την πρώτη στιγμή — ένα συναίσθημα που δεν άλλαξε ποτέ».

Μετά από έναν σύντομο χωρισμό το 1985, το ζευγάρι επανασυνδέθηκε και ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τέσσερα χρόνια αργότερα. Ενώ το συγκρότημα βρισκόταν στο απόγειό του, με άλμπουμ και επιτυχίες στην κορυφή των charts, ο σταρ πρότεινε να κάνουν το μεγάλο βήμα κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στο Λος Άντζελες.

«Ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ» δήλωσε αργότερα ο ίδιος. Παρ'ότι η κοινή τους πορεία φαντάζει σήμερα ιδανική, η οικογένεια της Χάρλεϊ αντιμετώπιζε αρχικά με επιφύλαξη τα επαγγελματικά σχέδια του μουσικού. Σήμερα, μετρούν 36 χρόνια έγγαμου βίου και τέσσερα παιδιά, έχοντας δικαιώσει απόλυτα την εφηβική τους υπόσχεση.

ΛεΜπρον Τζέιμς (LeBron James) - Σαβάνα Μπρίνσον (Savannah Brinson)

Η γνωριμία τους ξεκίνησε από τα σχολικά τους χρόνια, όταν φοιτούσαν σε ανταγωνιστικά λύκεια. Η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω ενός κοινού φίλου, ο οποίος ζήτησε το τηλέφωνο της Σαβάνα για λογαριασμό του κορυφαίου αθλητή. «Είπα: "Όχι, θα πάρω εγώ το δικό του"» αποκάλυψε η ίδια στο περιοδικό Cleveland Magazine το 2018.

Ο δεσμός τους ενισχύθηκε ήδη από το πρώτο τους ραντεβού στο Outback Steakhouse, ενώ άντεξε στη δοκιμασία της ξαφνικής εγκυμοσύνης το 2003, όταν η Σαβάνα ήταν ακόμη τελειόφοιτη. Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε δέκα χρόνια αργότερα με έναν εντυπωσιακό, τριήμερο γάμο.

Σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter το 2018, ο Λεμπρόν υπογράμμισε τη διαχρονική στήριξη της συζύγου του: «Η Σαβάνα ήταν δίπλα μου στις προπονήσεις όταν δεν είχα απολύτως τίποτα. Ήταν εκεί από την εποχή του λυκείου, πριν από τα φώτα της δημοσιότητας και τις κάμερες. Δεν θα βρισκόμουν εδώ να σας μιλάω σήμερα, αν δεν ήταν εκείνη».

Κάρεϊ Μάλιγκαν (Carey Mulligan) - Μάρκους Μάμφορντ (Marcus Mumford)

Αν και οι λεπτομέρειες για την προσωπική ζωή του ζευγαριού παραμένουν λιγοστές, σύμφωνα με το βρετανικό Hello, η διάσημη πρωταγωνίστρια γνώρισε τον μουσικό σε ηλικία 12 ετών σε μια χριστιανική κατασκήνωση νέων και έκτοτε διατήρησαν επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας.

Η ίδια η ηθοποιός αποκάλυψε στο podcast SmartLess ένα χαριτωμένο περιστατικό από εκείνη την εποχή:«Είχα γράψει στο ημερολόγιό μου πως ήταν ο πιο ευγενικός άνθρωπος που είχα συναντήσει ποτέ, βαθμολογώντας τον μάλιστα με 9½ στα 10».

Ωστόσο, παρά την υψηλή «βαθμολογία», η συνέχεια ήταν μάλλον αποθαρρυντική: «Συμπλήρωσα, επίσης, πως σίγουρα δεν ήταν κατάλληλος για σύντροφος. Όχι ότι είχα κάνει ποτέ δεσμό μέχρι τότε, αλλά είχα αποφασίσει πως δεν ήταν ο ιδανικός» εξομολογήθηκε η Μάλιγκαν.

Η μοίρα, όμως είχε διαφορετικά σχέδια. Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος του Μάρκους, «Mumford & Sons», στο Νάσβιλ του Τενεσί και πέντε μήνες αργότερα αρραβωνιάστηκε. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Νόβακ και Γέλενα Τζόκοβιτς (Novak & Jelena Djokovic)

Ο κορυφαίος τενίστας και η σύζυγός του γνωρίστηκαν ενώ φοιτούσαν στο ίδιο λύκειο στη Σερβία και άρχισαν να βγαίνουν στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η σχέση τους άνθισε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, καθώς ο Νόβακ έπρεπε να ταξιδεύει διαρκώς στο εξωτερικό για να κυνηγήσει το όνειρό του στο τένις.

Παρά το πρώτο αμήχανο ραντεβού σε ένα μπαρ στο Μόντε Κάρλο και την οικονομική στενότητα που δυσκόλευε τις συναντήσεις τους, το ζευγάρι παρέμεινε ενωμένο. Μετακόμισαν μαζί μόλις η Γέλενα ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στο Διεθνές Πανεπιστήμιο του Μονακό. Η ίδια, αναπολώντας εκείνη την εποχή, έχει δηλώσει: «Το να καταφέρουμε να είμαστε μαζί έμοιαζε σχεδόν με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ήμουν μια φοιτήτρια που τα έβγαζε πέρα με δυσκολία κι εκείνος ένας νέος τενίστας χωρίς χρήματα για ταξίδια».

Τελικά, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2014 σε μια ρομαντική τελετή ενώ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Στέφαν και την Τάρα.

Μπόνο και Άλι Χιούσον (Bono & Ali Hewson)

Η κοινή τους ιστορία ξεκίνησε όταν ο Μπόνο ήταν ακόμη ο νεαρός Πολ Ντέιβιντ Χιούσον (Paul David Hewson). Σε ηλικία μόλις 12 ετών, γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του, Άλι, στους διαδρόμους του σχολείου Mount Temple Comprehensive.

«Ήταν ο πρώτος μου αληθινός δεσμός» είχε εξομολογηθεί η Άλι σε μια σπάνια συνέντευξή της στην εφημερίδα The Telegraph το 2008. «Η σχέση μας ξεκίνησε το 1976 – την ίδια ακριβώς χρονιά που δημιουργήθηκαν οι U2. Θυμάμαι ακόμα τον εαυτό μου να παρακολουθεί την πρώτη τους συναυλία στο γυμναστήριο του σχολείου μας» είχε αναφέρει.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε έξι χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1982, σε μια περίοδο που οι U2 είχαν ήδη κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, αλλά βρίσκονταν ακόμη σε αναμονή για τη μεγάλη τους εμπορική επιτυχία.

Αμέσως μετά τον μήνα του μέλιτος, ο Μπόνο επέστρεψε στην παραγωγή του τρίτου άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «War» (1983), το οποίο τους εκτόξευσε στην παγκόσμια καταξίωση.

Σήμερα, μετά από δεκαετίες κοινής πορείας, το ζευγάρι παραμένει αχώριστο, έχοντας αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Σάμιουελ Λ Τζάκσον (Samuel L. Jackson) και ΛαΤάνια Ρίτσαρντσον (LaTanya Richardson)

Ο πρωταγωνιστής του «Django Unchained» γνώρισε τη σύζυγό του το 1970, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο κολέγιο Morehouse. Η Λατάνια ήταν τότε φοιτήτρια στο Spelman College και μέλος της θεατρικής ομάδας Morehouse Spelman Players, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαίνει την ίδια χρονιά, ενώ δώδεκα χρόνια αργότερα υποδέχτηκαν την μοναχοκόρη τους.

Η ηθοποιός και παραγωγός αποκάλυψε στο περιοδικό People πως από τα πρώτα κιόλας χρόνια του γάμου τους έκαναν μια συμφωνία ζωής:

«Από την αρχή λέγαμε ότι το πιο επαναστατικό πράγμα που θα μπορούσαν να κάνουν οι μαύροι ήταν να μείνουν μαζί και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους έχοντας ως πυρήνα την ύπαρξη ενός πατέρα και μιας μητέρας αφού σε όλους αρέσει να προσποιούνται ότι αυτή δεν είναι η δυναμική της αφροαμερικανικής οικογένειας...προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την αφήγηση, πήραμε την απόφαση ότι:'θα μείνουμε μαζί ό,τι κι αν γίνει. Θα βρούμε μια λύση'».

Το διάσημο ζευγάρι μετρά πλέον περισσότερα από 40 χρόνια γάμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

